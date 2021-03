Starship SN11 blisko testu. SpaceX chce latem wykonać lot orbitalny

Starship SN11 to kolejny statek, który SpaceX szykuje do lotu. Powinien on odbyć się w marcu. Już latem SpaceX chce statkiem Starship wykonać lot orbitalny.

Starship SN11 jest już niemal gotowy. Obecnie SpaceX przygotowuje się do testu statycznego. Potem będzie mogło wystrzelić go w powietrze. Nie będzie to jeszcze lot orbitalny, ale tego typu testy również powinniśmy zobaczyć jeszcze w 2021 roku. Planowane są one na lato tego roku.

foto: Twitter / @BocaChicaGal

Starship SN11 ma trzy silniki Raptor i dlatego SpaceX wystrzeli go tylko na wysokość maksymalnie kilkunastu kilometrów. Firma cały czas musi dopracować lądowania, bo żadne z dotychczasowych nie zakończyło się sukcesem. W przypadku prototypu SN10 było blisko, ale finalnie i tak doszło do wybuchu całości.

foto: Twitter / @BocaChicaGal

Starship SN11 wkrótce w powietrzu, a SpaceX już planuje lot orbitalny

SpaceX chce przeprowadzić pierwszy lot orbitalny statku jeszcze latem tego roku. Wiemy, że taki Starship SN15 otrzyma już sześć silników Raptor, co zwiększy możliwości z zakresu wysokości wznoszenia się. Ponadto w budowie są także pierwsze stopnie Super Heavy. Te pozwolą wynosić maszynę w kosmos. Nie pozostaje nic innego, jak tylko śledzić rozwój projektu.

