Starship SN10 to statek kosmiczny, który próbny lot odbędzie jutro. Elon Musk przekazał, że SpaceX szykuje się na test. Możliwe, że Starship SN10 się nie rozbije.

Starship SN10 to już kolejny prototypy statek kosmiczny SpaceX, który szykowany jest do wystrzelenia. Przeszedł już dwa testy statyczne, co otwiera szanse na próbny lot. Cały czas czekaliśmy na termin i ten został ujawniony dziś przez założyciela firmy. Elon Musk przekazał, że próba odbędzie się dziś.

Elon Musk ujawnił na Twitterze, że Starship SN10 zostanie wystrzelony przez SpaceX 3 marca. Okienko startowe rozpoczyna się o godzinie 9:00 lokalnego czasu, a więc w Polsce obejrzymy to najpewniej wieczorem. Zapewne zostanie udostępniony live stream, gdzie będzie można obejrzeć próbny lot tego statku kosmicznego. Spodziewajmy się lotu na wysokość kilkunastu kilometrów.

fot.: Elon Musk/Twitter

Elon Musk wierzy, że Starship SN10 może zostać sprowadzony przez SpaceX w całości

Do tej pory poprzednie dwa statki kosmiczne zostały roztrzaskane przez SpaceX na stanowiskach do lądowania. Możliwe, że Starship SN10 będzie pierwszym, którym w końcu uda się wylądować w całości. O tym jednak przekonamy się wkrótce. Pod warunkiem, że test rzeczywiście się odbędzie, bo zawsze coś może stanąć na przeszkodzie.

źródło