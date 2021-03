Perseverance Rover to łazik NASA, który znajduje się na planecie Mars. Pod obudową ma ten sam procesor PowerPC, co iMac G3. Pracuje on z zegarem 233 MHz.

Perseverance Rover wylądował na planecie Mars w zeszłym miesiącu. NASA obecnie testuje łazika, który przygotowywany jest do rozpoczęcia badań na Czerwonej Planecie. W międzyczasie światło dzienne ujrzała ciekawostka związana z układem, który napędza maszynę. Jest to ten sam procesor PowerPC, który miał iMac G3 z 1998 roku.

Perseverance Rover ma procesor PowerPC 750. Jest to jednordzeniowy układ taktowany zegarem 233 MHz. Składa się on z 6 mln tranzystorów. Układ został tak zaprojektowany, aby mógł działać w temperaturach od -55 do 125 stopni Celsjusza. Koszt chipa to bagatela 200 tys. dolarów. W 1998 roku był to jednak scalak, który wyprzedzał konkurencyjne rozwiązania.

Łazik Perseverance Rover sprawdzi, czy Mars mógł mieć życie

Przed Perseverance Rover jest ważna misja. Nowy łazik agencji NASA będzie szukał na Czerwonej Planecie śladów antycznego życia. Mars niegdyś mógł bardziej przypominać Ziemię i być może istniały tam jakieś prostsze formy organizmów. Kto wie, a może właśnie tej maszynie uda się znaleźć dowody na to, że tak właśnie było.

źródło, foto otwierające: NASA/JPL-Caltech