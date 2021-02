Starship S10 to prototyp statku kosmicznego, który już od jakiegoś czas znajduje się na stanowisku startowym. Do tej pory jego próbny lot jeszcze się nie odbył. Teraz SpaceX przeprowadziło test statyczny. To oznacza, że maszyna szykowana jest do wystrzelenia w powietrze. W kosmos jednak nie poleci.

Test statyczny statku Starship SN10 możecie obejrzeć na wideo w linku źródłowym. SpaceX uruchomiło silniki Raptor i następnie sprawdziło ich zachowanie. Tym konkretnym prototypem firma Elona Muska będzie chciała w końcu wylądować. Poprzednie dwa po udanych manewrach w powietrzu zostały roztrzaskane o stanowiska do lądowania.

Test statyczny statku Starship SN10 otwiera SpaceX szansę na lot

Jeśli w trakcie testu statycznego wszystko przebiegło pomyślnie (a tego nie wiemy), to Starship SN10 będzie mógł wkrótce odbyć próbny lot. Poleci pewnie na wysokość kilkunastu kilometrów i następnie zostanie podjęta próba wylądowania. Nie wiadomo na razie, kiedy to się stanie, ale równie dobrze może to odbyć się nawet jutro. SpaceX znane jest z tego, że przeprowadza kolejne sprawdziany statków w coraz krótszym czasie.

