Starship SN10 to statek kosmiczny SpaceX, który czeka na testy. Przeprowadzono próby szczelności. Niedługo test statyczny. Następnie Starship SN10 poleci.

Starship SN10 to kolejny statek kosmiczny zbudowany przez SpaceX, który niedługo zostanie wystrzelony w powietrze. Dotychczasowe testy dwóch poprzednich maszyn zakończyły się rozbiciem o powierzchnię. Kolejny prototyp wkrótce również przejdzie próbę. Na jakim etapie jest firma?

SpaceX przeprowadziło już testy szczelności i te Starship SN10 przeszedł z powodzeniem. Niedługo przyjdzie czas na test statyczny silników. To bardzo ważna próba przed wystrzeleniem statku w powietrze. Jeśli te sprawdziany zakończą się sukcesem, to maszyna odbędzie próbny lot. Będzie to już trzeci na wysokość kilkunastu kilometrów.

Jest szansa, że Starship SN10 nie zostanie rozbity przez SpaceX

Elon Musk zabrał głos w sprawie problemów, które wystąpiły w prototypie SN9. Te w konsekwencji doprowadziły do roztrzaskania statku na stanowisku do lądowania. Możliwe, że Starship SN10 będzie pierwszym, którym SpaceX zdoła w końcu wylądować. To jednak okaże się z czasem. W tej wersji statku kosmicznego spodziewajmy się także trzech silników Raptor.

