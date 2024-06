iOS 18 beta 1. Jak zainstalować aktualizację na iPhone?

iOS 18 beta 1 dla iPhone’ów jest już blisko. Jak zainstalować nowe oprogramowanie Apple? Początkowo software będzie dostępny tylko dla deweloperów aplikacji. Tym razem instalacja iOS 18 beta 1 na urządzeniach nienależących do programistów nie będzie tak prosta jak wcześniej. Choć nadal da się to zrobić.

OS 18 beta 1 to pierwsza wersja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, które wniesie wiele nowości. Zobaczymy je w trakcie prezentacji WWDC24. Jak zainstalować nową aktualizację na telefonie Apple? Niestety sam proces będzie wyglądał inaczej w porównaniu do wcześniejszych lat. Zobaczmy, co się zmieniło od zeszłego roku.

Aktualizacja iOS 18 beta 1 najpierw dla deweloperów

Apple zaprezentuje iOS 18 w trakcie poniedziałkowego keynote otwierającego WWDC24. To wtedy zostaną pokazane najważniejsze zmiany oraz nowości. Potem oprogramowanie trafi w ręce deweloperów aplikacji i będzie to pierwsza beta nowego systemu. Jeśli już szykujecie się do instalacji tej poglądowej aktualizacji, to nie mamy dobrych wieści.

Jeszcze przed 2023 r. instalacja poglądowych wersji oprogramowania dla iPhone’ów wymagała specjalnego profilu, który dawał dostęp do nowych aktualizacji. Dotyczy to zarówno programu deweloperskiego, jak i publicznego programu pilotażowego. To sprawiało, że instalacja pierwszej z edycji software było możliwa także na sprzętach, które nie należą do członków programu deweloperskiego, bo specjalne profile szybko trafiały do sieci. Apple wprowadziło jednak w zeszłym roku pewną zmianę.

Dostęp do deweloperskich wersji oprogramowania bazuje teraz na Apple ID. Musi ono być powiązane z kontem dla deweloperów i dopiero jego dodanie na iPhonie sprawi, że można będzie zainstalować iOS 18 beta 1 jeszcze w tym miesiącu. Pamiętajmy, że publiczny program pilotażowy ruszy dopiero za kilka tygodni.

Jak zainstalować iOS 18 beta 1 na iPhone

Apple udostępni do testów iOS 18 beta 1 w edycji deweloperskiej już 10 czerwca. Pamiętajmy jednak, że dostęp przeznaczony jest dla deweloperów. Dopiero wtedy można powiązać własne Apple ID z tym programem i następnie uzyskać poglądowe edycje software. W przeciwnym wypadku trzeba będzie czekać do lipca. Oczywiście takie konto może założyć sobie każdy i jest to możliwe na stronie producenta. Załóżmy, że już je mamy. Następnie trzeba będzie przeprowadzić następujące kroki.

Na telefonie iPhone, gdzie jesteśmy zalogowani Apple ID powiązanym z kontem deweloperskim, udajemy się do sekcji Ustawienia. Przechodzimy do sekcji Ogólne i Uaktualnienia. W nowym oknie należy wskazać opcję Uaktualnienia beta. Wybieramy iOS 18 Developer Beta (gdyż już się pojawi). Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana.

Jak zainstalować iOS 18 beta 1 na iPhone? Nie będzie to trudne.

iOS 18 beta z czasem zostanie udostępniony dla wszystkich chętnych. Stanie się to możliwe w momencie, gdy Apple uruchomi publiczny program pilotażowy nowego oprogramowania. To jednak nastąpi dopiero w przyszłym miesiącu, a więc trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości. Wtedy nowy software będzie mógł testować każdy zainteresowany właściciel zgodnego iPhone’a. Sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników zostanie udostępniona dopiero we wrześniu, a więc dopiero po kilku miesiącach beta testów.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na poniedziałkowy keynote. W trakcie tego wydarzenia zobaczymy nie tylko iOS 18. Apple pokaże też inne systemy operacyjne. Są to iPadOS i tvOS z numerkami 18, visionOS 2.0, watchOS 11 oraz macOS 15.

