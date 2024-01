Jak wydłużyć czas pracy na baterii iPhone’a? Te triki i porady będą pomocne

iPhone pracuje zbyt krótko na baterii? Jak można wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora telefonu Apple? Istnieją triki i sztuczki, które to umożliwiają. W tym artykule zebraliśmy porady, których stosowanie pozwolić wydłużyć czas pracy baterii iPhone’a. Zobaczmy, co należy w tym celu zrobić.

iPhone i inne urządzenia przenośne mają akumulatory, które pozwalają im na pracę przez jakiś czas bez sięgania po ładowarkę. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co zrobić, aby bateria telefonu pracowała dłużej, to są na to sprawdzone sposoby. Zobaczmy sobie, jak można to zrobić.

Ograniczamy aplikacjom dostęp do lokalizacji

Aplikacje iPhone’a często sprawdzają naszą lokalizację i ma to niestety niekorzystny wpływ na czas pracy baterii. Na szczęście można to skutecznie ograniczyć. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

1. W telefonie przechodzimy do sekcji Ustawienia, Prywatność i ochrona oraz Usługi lokalizacji.

2. Wybieramy aplikację, dla której chcemy ograniczyć dostęp.

3. Następnie wskazujemy opcję Gdy używam aplikacji (lub widżetów).

Bateria iPhone’a będzie pracować dłużej po ograniczeniu dostępu do lokalizacji

Wyłączamy zawsze włączony ekran iPhone’a

W iPhone’ach 14 i 15 Pro Apple zaimplementowało funkcję zawsze włączonego ekranu. Jest ona bardzo użyteczna, ale niestety ma negatywny wpływ na czas pracy na baterii. Na szczęście rozwiązanie da się wyłączyć i można to zrobić w następujący sposób.

1. W smartfonie przechodzimy do sekcji Ustawienia oraz Ekran i jasność.

2. Odnajdujemy opcję Zawsze włączony.

3. Wyłączamy funkcję odpowiednim przełącznikiem.

Dezaktywujemy Wydarzenia na żywo

Wydarzenia na żywo to kolejna użyteczna funkcja z iOS dla iPhone’ów, ale w tym przypadku jej wpływ na działanie telefonu na jednym naładowaniu baterii również jest negatywny. Można to jednak wyłączyć, co można zrobić w ustawieniach.

1. W telefonie przechodzimy do sekcji Ustawienia oraz Face ID i kod.

2. Podajemy kod blokady telefonu.

3. Odnajdujemy sekcję Wydarzenia na żywo, która znajduje się w obszarze Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie.

4. Wyłączamy przełącznikiem opcję Wydarzenia na żywo.

Jak wydłużyć czas pracy na baterii iPhone’a? na przykład poprzez wyłączenie wydarzeń na żywo

Bateria pracuje krócej przez sygnały haptyczne

Apple w iOS zaimplementowało sygnały haptyczne dla klawiatury, których efekt odczuwalny jest w trakcie pisania. Niestety jest to funkcja sprawiająca, że bateria może pracować nieco krócej. Potwierdził to w zeszłym roku sam producent. W kilku prostych krokach można to wyłączyć.

1. W iPhonie przechodzimy do sekcji Ustawienia oraz Dźwięk i haptyka.

2. Odnajdujemy sekcję Czucie klawiatury i w nią wchodzimy.

3. Wyłączamy opcję Haptyka.

Takie triki sprawiają, że bateria iPhone’a pracuje dłużej

Korzystamy z trybu Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii to specjalny tryb, który umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy na baterii. Jego włączenie powoduje dezaktywację wielu opcji, w tym aktywności aplikacji w tle, obniżenia częstotliwości odświeżania ekranu czy ograniczenia liczby animacji. Wszystko to sprawia, że bateria pozwoli na dłuższe korzystanie z telefonu. Funkcję można aktywować na kilka sposobów. Jest to możliwe m.in. z poziomu ustawień akumulatora czy z użyciem przełącznika dostępnego w centrum sterowania.

Tryb niskie zużycie energii można włączyć w centrum sterowania

