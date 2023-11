Windows 11 23H2 — jak zainstalować aktualizację ręcznie już teraz?

Windows 11 23H2 to najnowsza wersja okienek Microsoftu. Aktualizacja nie jest jednak dostępna jeszcze u wszystkich użytkowników. Jak zainstalować to uaktualnienie? Okazuje się, że można to zrobić ręcznie i istnieje pewna metoda. Zobaczmy sobie, jak zainstalować Windows 11 23H2 na zgodnym komputerze.

Windows 11 23H 2 to duża aktualizacja dla okienek, którą Microsoft udostępnił publicznie kilka dni temu. Wnosi ona różne nowości. Jest jednak pewien problem. Nowe uaktualnienie nie pojawia się na razie u wszystkich użytkowników. Jakby tego było mało, to nie jest obecnie dystrybuowane poprzez narzędzie Media Creation Tool. Jak zainstalować tę wersję oprogramowania już teraz? Jest to na szczęście możliwe.

Najpierw warto sprawdzić dostępność w ten sposób

Chcąc zainstalować Windows 11 23H2 warto najpierw wypróbować sposób podany przez Microsoft. Mowa o pobieraniu poprzez usługę Windows Update. W. tym celu należy udać się w Ustawieniach do sekcji o tej nazwie i włączyć opcję Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne. Następnie sprawdzić, czy nowe uaktualnienie się nie pojawia. Jeśli nie, to na naszym komputerze jest jakaś blokada, która nie dopuszcza nowej wersji. Spróbujmy to przeskoczyć.

Te wymagania muszą być spełnione przed aktualizacją

Windows 11 23H2 w zasadzie bazuje na tej samej wersji okienek, co edycja 22H2. Dlatego ręczna instalacja i przeskoczenie na kolejną edycję jest prostsze. W tym celu trzeba jednak spełnić pewne wymagania. Oczywiście te sprzętowe pomijamy, bo pewnie je znacie. Duże znaczenie ma jednak wersja oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Jak to sprawdzić? W tym celu trzeba wykonać następujące kroki.

Uruchamiamy narzędzie winver.exe poprzez wpisanie w wyszukiwarce menu Start tej frazy i wyborze jej z dostępnych opcji.

W nowym oknie zostanie wyświetlona zainstalowana wersja systemu. Upewnijmy się, że jest to Windows 11 build 22621.2361 lub nowszy.

Jeśli mamy starszą wersję oprogramowania, to trzeba ją najpierw zaktualizować poprzez Windows Update.

Jak zainstalować Windows 11 23H2

Jeśli spełniamy już wyżej wymienione wymogi, to możemy rozpocząć proces przejścia na Windows 11 23H2. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Pobieramy patch oznaczony ciągiem znaków KB5027397, który aktywuje wersję 23H2. W przypadku komputerów z procesorami AMD i Intela można to zrobić tutaj (wersja dla ARM – link).

Uruchamiamy pobrany plik i postępujemy zgodnie z zaleceniami instalatora.

Instalujemy patch i uruchamiamy komputer ponownie.

Znowu uruchamiamy narzędzie winver i sprawdzamy wersję okienek. Powinna pojawić się informacja o Windows 11 23H2.

Pamiętajmy, że Microsoft aktywuje nowości z Windows 11 23H2 poprzez inne aktualizacje. Dlatego przejście na nową wersję nie będzie od razu równoznaczne z dostępnością wszystkich nowych funkcji. Będą one sukcesywnie włączane.

źródło: opracowanie własne