HomePod i kolorowe statusy. Co oznaczają poszczególne barwy?

HomePod to głośnik inteligentny Apple, który na górze obudowy ma specjalny panel dotykowy. Przy okazji wyświetlane tam są kolorowe animacje. Co oznaczają poszczególne barwy i za jakie statusy odpowiadają dane kolory? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

Kolorowe statusy głośnika HomePod – za co odpowiadają dane barwy

Statyczny biały kolor

HomePod wyświetla statyczny biały kolor w środkowej części za każdym razem, gdy odtwarzany jest dźwięk. Może to być muzyka pochodząca zarówno z wywołania przez Siri, jak i również audio przesyłane drogą bezprzewodową poprzez AirPlay z iPhone’a czy dowolnego innego urządzenia.

Biała spiralna barwa

Następnie mamy spiralną barwę w kolorze białym, który pojawia się w dwóch przypadkach. Pierwszym jest włącznie głośnika HomePod do gniazdka i taka animacja towarzyszy jego uruchomieniu. Drugim jest moment, w którym instalowane są aktualizacje oprogramowania.

Pulsujące światło zielone

HomePod wyświetla również animację, która polega na wyświetlaniu pulsującego motywu w zielonym kolorze. Pokazuje się ona w momencie prowadzenia rozmów głosowych z użyciem głośnika z Siri. Zarówno tych inicjowanych bezpośrednio na nim, jak i przekazywanych z iPhone’a lub urządzeń obsługujących FaceTime.

Zmieniające się kolory

HomePod wyświetla kolorowe animacje w postaci zmieniających się barw w przypadku wywołania asystentki głosowej Apple. Zarówno poprzez komendę Hey Siri, jak i przytrzymaniu panelu dotykowego. Status ten odpowiada za nasłuchiwanie poleceń.

Migający kolor pomarańczowy

Pomarańczowy kolor, który pojawia się i znika, występuje tylko w głośniku HomePod Mini. Dotyczy to błędów związanych z zasilaniem. W tym modelu przewód nie jest zintegrowany i wykorzystuje kabel z końcówką USB C. Adapter musi mieć moc na poziomie co najmniej 20 W.

Spiralny kolor czerwony

Czasem HomePod może wyświetlić animację w postaci spiralnej barwy czerwonej. To również może sugerować błąd. Apple w takich przypadkach zaleca zresetowanie głośnika, co często powinno rozwiązać zaistniałe problemy.

Zapalające się i gasnące światło białe

To najgorszy z możliwych scenariuszy, które mogą spotkać użytkowników głośników z linii HomePod. Zazwyczaj wiąże się to z poważnym problemem. Rozwiązaniem może być odłączenie urządzenia od prądu na 15 sekund i ponowne jego podłączenie. Jeśli to nie pomoże, to warto spróbować resetu do ustawień fabrycznych. W przeciwnym wypadku czeka nas serwis.

