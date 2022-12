iOS 16 — jak oszczędzać baterię iPhone’a? Te triki i opcje warto znać

iOS 16 ma różne opcje, które pozwalają oszczędzać baterię i w ten sposób wydłużyć czas pracy iPhone’a. Jak to zrobić? Warto poznać i zastosować triki, które pozwolą na dłuższe utrzymanie naładowania akumulatora telefonu z iOS 16. Zobaczmy sobie, jakie są to funkcje i gdzie należy je włączyć w ustawieniach.

iOS 16 to system operacyjny dla iPhone’ów mający różne opcje, które pozwalają oszczędzać baterię. Dzięki temu można wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora. Jakie triki warto znać? Zobaczmy sobie, jak odpowiednio dobrać stosowne ustawienia.

Ograniczamy dostęp do lokalizacji

Aplikacje dla iPhone’ów często chcą uzyskiwać dostęp do lokalizacji. Niestety powoduje to szybsze zużycie baterii urządzenia z iOS 16. Można temu jednak zaradzić. W tym celu należy udać się w ustawieniach do Prywatność i ochrona oraz Usługi lokalizacji. Następnie wybrać dla poszczególnych programów opcje (w zależności od preferencji) Nigdy lub Gdy używam aplikacji.

Wybieramy statyczne tapety

iPhone’y z iOS 16 umożliwiają ustawianie dynamicznych tapet, co rzeczywiście sprawia uśmiech na twarzy. Jednak tego typu animacje również mają wpływ na szybsze zużycie energii baterii. Dlatego, jeśli chcemy oszczędzać akumulator telefonu, to warto zdecydować się na statyczne tła.

Ograniczamy aktywność w tle

Aplikacje dla iOS 16 często korzystają z odświeżania w tle. To oznacza, że wykazują aktywność także wtedy, gdy ich nie używamy. Na szczęście można to na iPhone’ach ograniczyć. W tym celu trzeba udać do sekcji Ustawienia i Ogólne. Następnie Odświeżanie aplikacji w tle. W nowo otwartej sekcji można zarządzać aplikacjami, którym damy dostęp do takiej opcji.

Wyłączamy Always on w iPhone’ach 14 Pro z iOS 16

iPhone 14 Pro wprowadził ciekawą nowość w postaci funkcji Always on. Inne telefony z iOS 16 jej nie mają. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do różnych informacji na zablokowanym ekranie, ale to także wpływa na krótszy czas pracy na baterii, bo wyświetlacz pozostaje podświetlony. Można to jednak dezaktywować. W tym celu należy udać się w ustawieniach do sekcji Ekran i jasność. Następnie należy odszukać opcję Zawsze wł., którą należy wyłączyć.

Korzystamy z trybu niskiego zużycia energii

Jeśli chcemy skutecznie oszczędzać baterię iPhone’a, to dobrym pomysłem jest włączenie trybu niskiego zużycia energii. Odpowiada on za dobranie optymalnych ustawień, które pozwolą znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie akumulatora. W ten sposób zostanie włączone m.in. ograniczenie aktywności w tle dla wszystkich aplikacji. Opcję można aktywować w centrum sterowania.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne