iOS 16 beta — jak zainstalować? Apple zaraz uruchomi publiczne testy

iOS 16 beta jest już dostępne dla deweloperów od kilku tygodni. Obecnie jest to trzecie wydanie. Pojawiło się w nim znowu trochę nowości. Wkrótce ta sama kompilacja zostanie udostępniona dla wszystkich i Apple uruchomi publiczne testy. Jak zainstalować na własnym iPhonie nowe oprogramowanie? Zobaczmy, co w tym celu trzeba zrobić.

Najpierw należy się zastanowić

iOS 16 beta wnosi do iPhone’ów liczne nowe funkcje. Te z pewnością kuszą, bo będzie je można mieć już teraz i nie czekać do września na finalną aktualizację. Pamiętajmy jednak, że jest to poglądowe oprogramowanie. To oznacza, że z pewnością nie jest pozbawione błędów. Trzeba liczyć się z różnymi problemami, jak na przykład restartami czy niedziałającymi aplikacjami. Dlatego trzeba się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze. Wcześniejszy dostęp do nowości, czy może jednak stabilność ponad wszystko.

Jak zainstalować iOS 16 beta

Instalacja systemu iOS 16 beta jest bardzo prosta i wygodna. Sprowadza się właściwie do pobrania oraz zainstalowania specjalnego profilu. Zobaczmy, jak to należy zrobić.

Najpierw należy zarejestrować się w Apple Beta Software Program, co można zrobić na tej stronie.

2. Potem pobieramy profil z iOS 16 beta (będzie dostępny tutaj) i po jego ściągnięciu udajemy się na iPhonie do sekcji Ustawienia.

3. Tu zobaczymy komunikat o nowym profilu do instalacji, który dotykamy.

4. Instalujemy profil publicznej wersji iOS 16 beta postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie telefonu i ponownie uruchamiamy urządzenia.

5. Udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia.

6. Po chwili pojawi się informacja o dostępności nowej wersji software, który instalujemy.

Co trzeba zrobić przed instalacją

Pamiętajmy, aby przed zainstalowaniem iOS 16 beta koniecznie wykonać backup iPhone’a. Można to zrobić lokalnie na komputerze lub poprzez iCloud. To ważne, bo kopia zapasowa pozwoli nam odzyskać dane i ustawienia sprzed instalacji. Gdyby coś miało pójść nie tak, a tego nie można nigdy wykluczyć. Pamiętajmy też, że w przypadku chęci powrotu do starszej wersji oprogramowania odtworzymy urządzenia z punktu, w którym wykonaliśmy backup.

Apple Beta Software Program już blisko

Spodziewamy się, że publiczne testy, czyli Apple Beta Software Program rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Może nastąpić to już nawet w poniedziałek wieczorem naszego czasu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Pamiętajmy, że oprogramowanie będzie można instalować na iPhone’ach 8 lub nowszych. Model 7 i 6s aktualizacji nie dostaną.

źródło: opracowanie własne