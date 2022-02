WhatsApp — najlepsze ukryte funkcje i wskazówki dla komunikatora

WhatsApp to aplikacja, której pewnie nie trzeba przedstawiać prawie nikomu. Popularny komunikator skrywa różne ukryte funkcje. W tym artykule znajdziecie wskazówki, które z pewnością warto znać. Szyfrowanie backupu w chmurze? Odpowiadanie na konkretną wiadomość z czatu? To wszystkie jest w zasięgu ręki.

Szyfrujemy kopie zapasowe

WhatsApp od dawna pozwala na tworzenie kopii zapasowych czatów w iCloud oraz Dysku Google. Jednak od jakiegoś czasu można je także szyfrować. Zobaczmy, jak to zrobić. Udajemy się w ustawieniach do sekcji Czaty i następnie Kopia zapasowa czatów. Na samym dole nowego okienka znajduje się opcja W pełni zaszyfrowana kopia zapasowa, którą to włączamy.

Odpowiadamy na konkretną wiadomość z czatu

Trik nie jest nowy, ale to jedna z tych wskazówek dla WhatsApp, które po prostu trzeba znać. Komunikator pozwala odpowiedzieć na konkretną wiadomość z danego czatu. W tym celu dotykamy ją palcem i przytrzymujemy. Po chwili wyświetli się menu i w nim wybieramy opcję Odpowiedz.

Dodajemy akcent do wysyłanych fraz

WhatsApp pozwala zaakcentować czy też wyróżnić konkretne słowa wysyłane w czatach. Można je pogrubić czy też użyć kursywy. Jak to zrobić? W tym celu trzeba zastosować specjalne znaki, które wstawia się przed i na końcu danej frazy przed jej przesłaniem. Poniżej ich lista.

Gwiazdka (*) – pogrubienie

Podkreślnik (_) – kursywa

Tylda (~) – przekreślenie

Wysyłamy lokalizację do znajomych

WhatsApp pozwala na przesyłanie dokładnej lokalizacji do naszych znajomych. Sztuczka, która może z pewnością się przydać. Chcąc to zrobić w oknie czatu należy dotknąć ikonkę + i z menu wybrać opcję Położenie. Potem wysyłamy je do odbiorcy, który w ten sposób szybko zlokalizuje nas na mapie.

Dołączamy do programu Beta

Komunikator WhatsApp pozwala na testowanie funkcji, które nie są jeszcze gotowe do publicznego użytku. W tym celu trzeba dołączyć do programu pilotażowego Beta, co jest możliwe z poziomu ustawień. Tutaj jednak warto mieć na uwadze to, że taka wersja komunikatora może być niestabilna i powodować pewne problemy w działaniu. Jest to okupione dostępem do nowości, które dopiero są testowane.

