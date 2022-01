AirPods Pro — Apple wyjaśnia, jak wyczyścić słuchawki i pudełeczko / etui ładujące

AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe, które z czasem stają się brudne. Podobnie ich etui ładujące. Jak wyczyścić takie zabrudzenia? Apple opublikowało uaktualniony poradnik opisujący czyszczenie słuchawek AirPods Pro. Dowiemy się też, jak prawidłowo wyczyścić pudełeczko czy dołączone wkładki douszne.

AirPods Pro, jak i inne słuchawki Apple lubią się brudzić. Tym bardziej, że są białe i szybko zbierają nieczystości. Podobnie dołączone w zestawie etui ładujące. Jak wyczyścić pudełeczko i każdą ze słuchawek? Firma opublikowała na własnej stronie uaktualniony poradnik wyjaśniający prawidłowe czyszczenie gadżetu. Poniżej fragmenty pochodzące ze strony producenta

Czyszczenie słuchawek AirPods i AirPods Pro

Nie płucz słuchawek AirPods lub AirPods Pro pod wodą.

Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej, niepylącej ściereczki.

Jeśli słuchawki AirPods lub AirPods Pro zostaną poddane działaniu jakichkolwiek substancji mogących pozostawić plamy lub spowodować inne uszkodzenia — na przykład mydeł, szamponów, odżywek, balsamów, perfum, rozpuszczalników, detergentów, kwasów lub kwaśnych produktów spożywczych, środków odstraszających owady, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, olejków lub farb do włosów: Oczyść je ściereczką lekko zwilżoną zwykłą wodą, a następnie wytrzyj do sucha miękką, suchą, niepylącą ściereczką. Przed włożeniem słuchawek do etui ładującego pozostaw je do całkowitego wyschnięcia. Nie próbuj ich używać, dopóki całkowicie nie wyschną.

Nie pozwól, aby przez otwory przedostała się jakakolwiek ciecz.

Wyczyść siatki mikrofonu i głośników suchym bawełnianym wacikiem.

Do czyszczenia słuchawek AirPods lub AirPods Pro nie używaj ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych.

Czyszczenie etui słuchawek AirPods lub AirPods Pro

Do czyszczenia etui używaj miękkiej, suchej, niepylącej ściereczki. Jeśli to konieczne, możesz lekko zwilżyć ściereczkę alkoholem izopropylowym. Pozostaw etui do całkowitego wyschnięcia. Nie pozwól, aby przez porty ładowania przedostała się jakakolwiek ciecz. Oto kilka dodatkowych wskazówek:

Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze złącza Lightning czystą, suchą szczoteczką o miękkim włosiu.

Do czyszczenia etui ładującego nie używaj materiałów ściernych.

Aby uniknąć uszkodzenia metalowych styków, nie kładź niczego na portach ładowania.

Czyszczenie końcówek do słuchawek AirPods i AirPods Pro

Jeśli w końcówce nagromadziła się woda, stuknij słuchawką AirPods o miękką, suchą, niepylącą ściereczkę z otworem końcówki skierowanym w dół, aby ją usunąć. Zdejmij końcówki z obu słuchawek AirPods i wypłucz je w wodzie. Nie używaj mydła ani innych domowych środków czyszczących. Wytrzyj końcówki miękką, suchą, niepylącą ściereczką. Przed założeniem z powrotem na słuchawki AirPods upewnij się, że końcówki są całkowicie suche. Załóż końcówki z powrotem na słuchawki AirPods. Końcówki mają owalny kształt, dlatego przed wciśnięciem ich na miejsce upewnij się, że są dobrze ustawione.

Stosując się do tych porad, będziemy mieć pewność, że słuchawki AirPods Pro zostaną prawidłowo wyczyszczone i nie trzeba będzie martwić się o ich uszkodzenie. Źle przeprowadzony proces może doprowadzić do uszkodzenia gadżetu.

źródło