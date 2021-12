macOS Monterey — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

Apple udostępniło macOS Monterey użytkownikom komputerów Mac w październiku. Obecnie oprogramowanie dostępne jest w wersji z numerkiem 12.1. OS ma ukryte funkcje, które nie każdy zna. Wybraliśmy dla was najciekawsze wskazówki i triki, z którymi z pewnością warto się zapoznać.

Szybkie zapisywanie obrazów z aplikacji Wiadomości

macOS Monterey znacząco przyspiesza zapisywanie obrazów otrzymywanych przez iMessage. W aplikacji Wiadomości dodano skrót, który znamy już z iOS. Jest nim przycisk pobierania wyświetlany obok zdjęcia czy grafiki, który widać poniżej. Jego kliknięcie spowoduje szybki zapis otrzymanego obrazu.

Pozostawiamy zawsze widoczny pasek menu

Uruchomienie aplikacji w trybie pełnoekranowym na Macu do tej pory powodowało ukrycie paska menu. W macOS Monterey jest zresztą podobnie. Apple jednak wprowadziło nową opcję, która umożliwia nieukrywanie tego elementu. W tym celu trzeba udać się do Preferencji systemowych oraz Dock i pasek menu. Tu należy odhaczyć opcję Automatycznie ukrywaj i pokazuj pasek menu na pełnym ekranie.

Udostępniane pliki z iCloud w Finderze

macOS Monterey wprowadza do Findera nowy skrót na pasku bocznym. To Udostępniane, które daje szybki dostęp do udostępnionych nam poprzez iCloud plików. W ten sposób można uzyskać do nich łatwo wgląd. Znajdziemy tu też dodatkowe informacje powiązane z zasobem. Ponadto istnieje możliwość ukrycia elementu, co jest możliwe z poziomu preferencji Findera.

Konwertujemy szybko obrazy

Apple w macOS Monterey dodało bardzo przydatny skrót dla obrazów. Jest nim Konwertuj obrazek dostępny po prawym kliknięciu myszą w menu Szybkie czynności. W ten sposób można w bardzo szybki sposób zmienić format zdjęcia na inny. Bardzo wygodna opcja, gdzie ponadto można wybrać parametry dla konwertowanego pliku.

Wymazujemy zawartość i ustawienia

macOS Monterey wprowadza funkcję o nazwie Asystent wymazywania. W ten sposób można z komputera szybko usunąć dane oraz ustawienia. Jest to możliwe po kliknięciu na górnym pasku okna Preferencje systemowe opcji Wymaż zawartość i ustawienia… To uruchomi narzędzie, które poprowadzi nas przez proces krok po kroku. Funkcja działa tylko na Macach z chipem T2 i nowszych (także z układami Intela).

Używamy Maca w roli odbiornika AirPlay

macOS Monterey dodał rozszerzone wsparcie dla technologii AirPlay. Apple pozwoliło, aby komputer Mac był odbiornikiem audio czy obrazu. W ten sposób możemy przesyłać wideo i dźwięk z iPhone’a czy iPada. W tym celu na jednym z tych urządzeń w menu AirPlay trzeba tylko wskazać pobliskiego Maca.

Testujemy jakość połączenia sieciowego

Apple w macOS Monterey dodało także nowe narzędzie w Terminalu. To polecenie networkQuality. Pozwala ono wykonać szybki test połączenia pod kątem możliwości z zakresu pobierania czy wysyłania danych. Opcja, która z pewnością nie raz się przyda.

