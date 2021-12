Messenger to wszechstronny komunikator, który skrywa ciekawe opcje. Zmiana ikony domyślnej reakcji czy wyłączenie zachowywania zdjęć oraz wideo? To możliwe. Zobaczmy sobie najlepsze wskazówki oraz ukryte funkcje z popularnej aplikacji.

Wyciszamy powiadomienia z konkretnego czatu

Messenger może nas wręcz bombardować powiadomieniami, ale tak naprawdę możemy nimi w wygodny sposób zarządzać i wcale nie musimy wyłączać notyfikacji dla całej aplikacji. Chcąc to zrobić wybiórczo, przechodzimy do danego czatu i stukamy w osobę lub grupę powyżej. Następnie dotykamy dzwoneczek oraz wskazujemy jedną z dostępnych tu opcji.

Wyłączamy status online

Komunikator Messenger daje znać naszym znajomym, że jesteśmy dostępni online. Na szczęście możemy to przed wszystkimi ukryć, co jest bardzo proste. W tym celu należy dotknąć w aplikacji własny awatar i w ustawieniach wskazujemy Status aktywności. Następnie wyłączamy opcję Informuj o swojej aktywności.

Zmieniamy domyślny przycisk reakcji

Facebook w Messengerze pozwala wysyłać łapkę i jest to domyślna akcja dla każdego czatu. Dla każdego z nich można jednak ustawić inną. Chcąc to zrobić, udajemy się do profilu danej osoby i dotykamy opcję Emoji. Następnie wybieramy jedną z emotek dostępnych na liście.

Aktywujemy tryb znikających wiadomości

Messenger pozwala aktywować tryb znikających wiadomości. Będą one usuwane w danym czacie do momentu jego opuszczenia. Jak to włączyć? W bardzo prosty sposób. W oknie wybranej konwersacji należy przyłożyć palec i bez puszczania przesunąć go do góry. Po chwili przywita nas komunikat z informacją widoczną poniżej.

Dezaktywujemy zapisywanie zdjęć i filmów

Aplikacja Messenger stara się nas uszczęśliwić i zapisuje wszystkie obrazy oraz filmy, które przesyłają do nas znajomi. Na szczęście można się tego pozbyć. W tym celu trzeba po stuknięciu własnego awatara wskazać w ustawieniach opcję Zdjęcia i multimedia. Potem należy wyłączyć Zapisuj zdjęcia i filmy.

Zarządzamy widocznością relacji

Relacje zyskały popularność na Instagramie i zawitały także do Facebooka. Messenger pozwala zarządzać ich widocznością. Chcąc to zmienić należy udać się do sekcji z ustawieniami własnego konta i wskazać opcję Prywatność. Następnie do Odbiorcy relacji. W tym miejscu można w dosyć szerokim zakresie zdecydować o tym, kto ma widzieć udostępniane relacje, a kto w ogóle nie powinien ich ujrzeć.

