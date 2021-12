AirPods Pro — najlepsze triki, wskazówki, sztuczki i ukryte funkcje

AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe, które Apple wprowadziło do sprzedaży dwa lata temu. Czy jednak znacie ich wszystkie ukryte funkcje? W tym artykule znajdziecie najciekawsze triki, wskazówki oraz sztuczki dla słuchawek z logo nadgryzionego jabłka. Warto je poznać i użytkować.

AirPods Pro są dostępne w ofercie Apple od 2019 roku. Natomiast tegorocznej jesieni zostały odświeżone poprzez dodanie do zestawu etui z MagSafe. To nadal popularny gadżet. Tym bardziej warto poznać najciekawsze triki, ukryte funkcje, wskazówki oraz sztuczki, które skrywają te słuchawki bezprzewodowe.

Poprawiamy dopasowanie do ucha

AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe z funkcją ANC, czyli aktywnym wyciszaniem szumów. Jednak chcąc najlepiej wykorzystać opcję, należy je jak najlepiej umieścić w uchu dzięki dopasowanym nakładkom. Na szczęście z pomocą przychodzi oprogramowanie. Jak z niego skorzystać? W menu Bluetooth trzeba wybrać własne urządzenie i w nowym oknie dotknąć Test dopasowania końcówek. Potem Dalej i kontrolkę odtwarzania. Po chwili iPhone sprawdzi, czy słuchawki są dobrze włożone do uszu.

Sprawdzamy poziom naładowania baterii

W dowolnej chwili możemy zobaczyć, ile procent baterii pozostało w każdym AirPodzie, jak i również etui ładującym. Jeśli słuchawki są w pudełku, to wystarczy je otworzyć. Po chwili na ekranie iPhone’a pojawi się informacja widoczna poniżej. Można to też zrobić poprzez widżet, który znajdziemy pod Spotlight. Jest także sposób z podwójnym stuknięciem w etui, ale tu pojawi się tylko informacja w postaci pomarańczowego lub zielonego wskaźnika diody.

Zmieniamy ustawienia łączenia z iPhone’em

AirPods Pro mogą automatycznie łączyć się z naszym iPhone’em, ale w rzeczywistości możemy tego nie chcieć. Można temu zaradzić. W tym celu z poziomu ustawień w menu Bluetooth wskazujemy opcję Połącz z tym iPhone’em. Następnie wybieramy Ostatnie połączenie z tym iPhone’em zamiast Automatycznie.

Odnajdujemy zgubione słuchawki AirPods Pro

AirPods Pro są zintegrowane z platformą Find My. Dzięki temu można znaleźć każdego z AirPodów. Jeśli gdzieś zgubimy któregokolwiek z nich, to możemy aktywować dźwięk lokalizowania dla każdego z nich. Zrobimy to w aplikacji Znajdź na iPhonie.

Korzystamy z zoptymalizowanego ładowania baterii

Kilkuletnie słuchawki bezprzewodowe typu TWS pozostawiają często wiele do życzenia. Zastosowane w nich akumulatorki ulegają z czasem zużyciu i oferują coraz krótszy czas pracy. W AirPods Pro można jednak aktywować funkcję oszczędzania i w ten sposób wydłużyć żywotność urządzenia. Zrobimy to włączając opcję Zoptymalizowane ładowanie baterii.

Zmieniamy zachowanie każdej ze słuchawek

Słuchawki bezprzewodowe Apple mają dodatkowe funkcje po dotknięciu każdej z nich. W AirPods Pro możemy kontrolować redukcję hałasu lub Siri. Zmian można dokonać dla każdej z obu słuchawek w sekcji Naciśnij AirPody i przytrzymaj. Proste oraz wygodne.

źródło: opracowanie własne