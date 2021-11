App Store to jedyne oficjalne miejsce, skąd można pobierać aplikacje na iPhone i iPady z iOS. Apple jest pod tym względem bardzo restrykcyjne i nie dopuszcza innych źródeł. W rzeczywistości jest to możliwe. Zobaczmy, jak zainstalować oprogramowanie z wykorzystaniem AllStore autorstwa Rileya Testuta. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Jak zainstalować aplikacje na iOS spoza App Store na iPhone

Najpierw musimy upewnić się, że na komputerze mamy aktualne wersje iTunes oraz iCloud. To w szczególności ważne na PC z systemem Windows i tutaj warto mieć na uwadze, że nie mogą to być wersje pochodzące z Microsoft Store. Jeśli mamy to za sobą, to możemy przejść dalej.

Pobieramy i uruchamiamy AltServer (link) oraz logujemy się naszym kontem deweloperskim powiązanym z Apple ID (może być w wersji darmowej) Podłączamy do komputera telefon iPhone z użyciem kabla USB Włączamy iTunes i w ustawieniach telefonu wybieramy opcję Synchronizuj z tym iPhonem poprzez Wi-Fi Odłączamy telefon od komputera Wybieramy na pasku w komputerze opcję Install AllStore i na liście wskazujemy naszego smartfona

6. Po chwili AllStore zostanie zainstalowane na iPhonie, które to następnie uruchamiamy

AllStore pozwala nie tylko na instalowanie aplikacji dostępnych w platformie. Mogą to być także dowolne paczki IPA. Warto dodać, że istnieje tutaj limit powiązany z ograniczeniami Apple, które zakładają wygaśnięcie oprogramowania po maksymalnie siedmiu dniach. Tutaj jednak wykorzystano sztuczkę, która odpowiada za automatyczne odświeżanie aplikacji. `Na koniec trzeba mieć na uwadze, że w celu korzystania z platformy iPhone oraz AltServer muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

