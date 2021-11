Gmail to usługa Google, którą doskonale wszyscy znamy. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy chcemy wykorzystać w pełni jej potencjał. Czy znacie najlepsze triki i ukryte funkcje popularnej poczty e-mail? Wybraliśmy najciekawsze wskazówki, porady oraz sztuki, które z pewnością warto znać.

Piszemy wiadomość w trybie poufnym

Gmail pozwala na korzystanie z tak zwanego trybu poufnego. W ten sposób odbiorca przed przeczytaniem wiadomości będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość poprzez kod SMS. Chcąc stworzyć takiego maila, w okienku edycji klikamy przycisk Tryb poufny znajdujący się na dolnym pasku. Następnie ustalamy datę ważności wiadomości i opcjonalnie dodajemy weryfikację poprzez kod.

Wykorzystujemy inteligentne tworzenie wiadomości

Inteligentne tworzenie wiadomości to kolejna funkcja poczty Gmail, którą z pewnością warto znać. Usługa Google będzie starała się zrozumieć treść maila i przewidzieć to, co będziemy wpisywać w odpowiedzi. Akceptacja odbywa się z użyciem klawisza Tab. Opcję można włączyć w sekcji Ogólne w Ustawieniach.

Korzystamy ze skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe potrafią bardzo ułatwiać prace z różnymi programami na komputerach. Nie inaczej jest w przypadku poczty Gmail. Tu również dostępnych jest wiele opcji, które przyspieszą korzystanie z oprogramowania. Ich lista może zostać wywołana skrótem Shift + ?. Jest tego naprawdę sporo.

Włączamy tryb offline

Gmail pozwala na pracę bez połączenia z internetem. Tak, Google dodało taką funkcję i ta z pewnością może nierzadko się przydać. Najpierw należy ją jednak włączyć. Można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia i następnie Offline. W tym miejscu wybierzemy także dodatkowe opcje powiązane z działaniem tego mechanizmu, w tym związane z wykorzystaniem miejsca czy kontem Google po wylogowaniu.

Gmail pozwala cofać wysłane wiadomości

Google kilka lat temu dodało do poczty Gmail możliwość cofania wysłanych wiadomości. Funkcja jest bardzo przydatna i pewnie nie raz będziemy z niej korzystać. Tutaj warto wiedzieć, że jej działanie można dodatkowo skonfigurować. Poprzez ustalenie czasu, który dostaniemy na wciśnięcie przycisku Cofnij po kliknięciu tego odpowiedzialnego za wysyłanie e-maila. Możliwe to jest w sekcji Ogólne w obszarze Cofnij wysyłanie.

Zmieniamy wygląd poprzez motywy

Gmail pozwala także w szerokim stopniu na upiększanie wyglądu poczty. Do wyboru jest sporo opcji i możemy zdecydować się na jeden z gotowych schematów. Zrobimy to po udaniu się do sekcji Ustawienia i Motywy. Nic nie stoi na przeszkodzie, gdy będziemy chcieli ustawić to z własnego zdjęcia.

źródło: opracowanie własne