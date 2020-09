iOS 14 pozwala zmienić domyślną przeglądarkę Safari na Google Chrome. Jak to zrobić? Jest to możliwe po ostatniej aktualizacji drugiej aplikacji.

iOS 14 znajduje się obecnie w fazie beta i Apple już wcześniej zapowiedziało, że w tym systemie pozwoli zmienić domyślną przeglądarkę internetową i klienta pocztowego na inne aplikacje. Tymi pierwszymi są Safari oraz Mail. Tymczasem pierwszy program można już zastąpić Google Chrome. Jak to zrobić?

Jak podmienić domyślną przeglądarkę Safari z iOS 14 na Google Chrome

Chcąc podmienić Safari na Google Chrome, najpierw trzeba oczywiście dysponować urządzeniem z zainstalowaną betą iOS 14. Taka możliwość pojawi się dla wszystkich użytkowników iPhone’ów zapewne później w tym miesiącu. Domyślamy się, że ta aktualizacja w finalnej postaci zostanie udostępniona jeszcze przed końcem września. Data premiery powinna zostać podana w trakcie najbliższej konferencji.

Następnie trzeba mieć aktualne wydanie Chrome z App Store. Po instalacji należy udać się do sekcji Ustawienia i tutaj odszukać aplikację. Następnie przejść do opcji Domyślna przeglądarka i tutaj zmienić z Safari na program Google. Od tej pory odnośniki będą uruchamiane w nowej aplikacji.

Na razie taka zmiana w iOS 14 możliwa jest tylko w przypadku Google Chrome. Wynika to z faktu, że za przystosowanie własnych aplikacji do tej funkcji odpowiadają deweloperzy aplikacji. Możemy jednak się domyślać, że wkrótce pojawią się także aktualizacje innych programów do przeglądania zasobów internetu, które otrzymają taką opcję. To tylko kwestia czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło