Baldur’s Gate 3 na tablety iPad Pro? Być może także dla iPhone’ów

Baldur’s Gate 3 to tytuł, który odniósł ogromny sukces. Nie trafił jednak na smartfony czy tablety. Tymczasem w drodze może być gra dla iPada Pro, a nawet nowszych iPhone’ów. Kiedy może pojawić się mobilny wariant Baldur’s Gate 3? Jeśli do tego dojdzie, to i tak trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.

Baldur’s Gate 3 to gra, która jest niezaprzeczalnym hitem. Studio Larian Studios, które podjęło się stworzenia tego tytułu, zarobiło na nim mnóstwo pieniędzy i był to strzał w dziesiątkę. Gra trafiła na komputery oraz konsole. Jednak wersja na smartfony i tablety nie powstała. Możliwe jednak, że w nieodległym czasie ulegnie to zmianie.

Baldur’s Gate 3 może trafić na tablety iPad Pro i iPhone’y

W sieci pojawiły się nowe informacje, jakoby pod uwagę była brana specjalna wersja gry Baldur’s Gate 3 na tablety, a nawet wybrane smartfony. Źródło wspomina o iPadach Pro. Kiedy miałoby to nastąpić? Z przecieków wynika, że na początku 2025 r., ale bardziej przybliżony termin nie został podany. Trudno też powiedzieć, czy jest to w ogóle prawdą, o czym za chwilę.

iPad Pro nie miałby być jedynym sprzętem mobilnym, który pozwoliłby uruchamiać Baldur’s Gate 3. Źródło informacji wspomina także o nowszych iPhone’ach. Tutaj pewnie kompatybilność zostałaby zapewniona na jednej czy dwóch ostatnich generacjach telefonów z iOS z racji dużych wymagań sprzętowych.

Larian Studios ma już gry na tablety

Warto dodać, że Larian Studios ma już doświadczenie w grach na iPady. Studio jakiś czas temu wprowadziło do sklepu App Store drugą z części Divinity: Original Sin, która działa na tabletach z czipami Apple A12 Bionic i nowszymi. Baldur’s Gate 3 to jednak znacznie nowszy tytuł, który to stawia również większe wymagania sprzętowe. Do tego dochodzi również rozmiar tytułu, który to potrzebuje około 150 GB. Oczywiście w przypadku specjalnej edycji na smartfony czy tablety można go zredukować.

Baldur’s Gate 3 z pewnością mógłby jednak działać na nowszych iPadach Pro z czipami Apple M1 czy M2. Gra jest dostępna również na komputery Mac z tymi samymi procesorami i oferuje tam płynną rozgrywkę. Na tabletach z iPadOS mogłoby więc być podobnie. Na nowszych iPhone’ach (z 2023 lub tego roku) też pewnie udałoby się osiągnąć odpowiednią wydajność. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania oraz rozgrywki, ale i tutaj Larian Studios z pewnością by sobie poradziło.

Apple w ciągu ostatnich lat mocno postawiło na zmiany, które mają sprawić, że jego sprzęty również będą nadawały się do rozgrywki. Dotyczy to również iPhone’ów oraz iPadów, na które trafiły już uznane tytuły. Nawet z serii Resident Evil (Village, którego premiera odbyła się w 2023 r.). Czy Baldur’s Gate 3 również znajdzie się na tej liście? O tym przekonamy się z czasem.

