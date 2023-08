Diablo 4 patch 1.1.2 i 1.1.3 w drodze. Blizzard potwierdza łatki

Diablo 4 to gra, którą Blizzard na bieżąco aktualizacje. W drodze są nowe łatki i są to patche 1.1.2 oraz 1.1.3. Pierwszy z nich został znaleziony na serwerach studia. Natomiast patch 1.1.3 dla Diablo 4 ma zostać udostępniony w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zobaczmy sobie, co wiadomo o przyszłych aktualizacjach.