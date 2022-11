Diablo 4 w kwietniu 2023 r. Kiedy Blizzard uruchomi przedsprzedaż?

Diablo 4 to wyczekiwana gra RPG, na którą Blizzard cały czas każe czekać. Kiedy odbędzie się jej premiera? W sieci pojawiły się nowe plotki na ten temat. Obejmują one także przybliżony termin obejmujący przedsprzedaż. Jeśli przecieki się prawdziwe, to Diablo 4 będzie można zamawiać jeszcze przed końcem 2022 r.