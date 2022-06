Diablo 4 beta blisko? Blizzard uruchomił na stronie zapisy

Diablo 4 beta to tytuł, na który czeka wielu graczy. Blizzard da przed premierą wczesny dostęp do gry, gdzie będzie ją można sprawdzić przed debiutem. Tymczasem uruchomiono stronę, gdzie można się zarejestrować. Zapisy do Diablo 4 beta ruszyły przed wydarzeniem Xbox & Bethesda Showcase.