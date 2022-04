Apple Arcade dostaje w kwietniu nowe gry. Wśród nowości Sonic Dash+

Apple Arcade debiutowało kilka lat temu z niespełna 100 tytułami. Dziś jest ich już ponad dwa razy tyle i kwiecień przyniósł kolejne nowe gry. Wśród nich znalazł się Sonic Dash+. Zobaczmy sobie, jakie jeszcze nowości pojawiły się w tym miesiącu lub zostaną dodane w niedługim czasie. Poniżej lista z terminami.

Nowe gry dodane do Apple Arcade w kwietniu

Gear.Club Stradale – od 8.04

Moonshot – A Journey Home – od 22.4

Sonic Dash+ – od 8.04

Pro Snooker & Pool 2022+ – od 15.04

Construction Simulator 2+ – od 15.04

Prune+ – od 29.04

Część z nowości, jak wspomniany Sonic Dash+, są już dostępne. Inne tytuły z wymienionych wyżej pojawią się w bibliotece Apple Arcade w niedługim czasie. Platforma oferuje w ramach subskrypcji dostęp do ponad 200 gier. Nie mają one reklam czy transakcji wewnątrz aplikacji. Jedyny koszt to miesięczny abonament w wysokości 24,99 zł/mies. Można też zdecydować się na pełny pakiet usług One za nieco większą kwotę.

