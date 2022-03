Baldur’s Gate I & II Enhanced Edition to gry, które warto znać. Tym bardziej cieszy, że w wersji na Androida można je nabyć teraz znacznie taniej. Cena obu tytułów została obniżona w Sklepie Play do wartości niespełna 10 zł. Normalnie gry kosztują blisko 50 zł i taka promocja zdarza się nieczęsto.

Baldur’s Gate I & II Enhanced Edition to odświeżone kultowe gry RPG. W wersji na Androida zostały udostępnione kilka lat temu. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nie zagrać, to teraz nadarza się dobra okazja. Oba tytuły można teraz zakupić w Sklepie Play w dużo niższych cenach.

Cena Baldur’s Gate Enhanced Edition została obniżona do zaledwie 9,49 zł. Normalnie tytuł kosztuje 47,99 zł. Teraz będziecie go mogli kupić za jedyne 20 proc. pierwotnej ceny. To samo dotyczy 2. części kultowej gry. W grze znajdują się dodatkowe elementy, które można nabyć wewnątrz aplikacji. Ich koszt zamyka się w przedziale 7,09 zł-10,99 zł.

Promocja na Baldur’s Gate I & II Enhanced Edition na Androida ograniczona czasowo

Pamiętajmy, że wspomniana promocja nie potrwa wiecznie i jest ograniczona czasowo. Z zakupami trzeba się więc pospieszyć. Gry nie nadają się jednak na małe ekrany. Jeśli chcecie je nabyć na smartfona, to urządzenie powinno mieć wyświetlacz o przekątnej około 6 cali lub większy.

