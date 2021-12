Fortnite: rozdział 3 doczekał się oficjalnej zajawki, która pojawiła się na kanale polskiego oddziału Epic Games. W rzeczywistości trailer prezentujący nowości miał pewnie zostać opublikowany kilka dni później. Coś jednak poszło nie tak i w ten sposób możemy zobaczyć, co nowego wniesie chapter 3 w popularnej grze.

Rozdział 3 dla gry Fortnite wprowadza nową wyspę. Następnie mamy takie postaci, jak na przykład Spider-Man czy Marcus Fenix and Kait Diazz Gear’s of War. Trailer ujawnia nam również nowe mechaniki mechanik dla broni i przedmiotów. Natomiast Dwayne „The Rock” Johnson jest głosem The Foundation.

Fortnite: rozdział 3 już blisko

Epic Games szykuje się pomału do uruchomienia trzeciego rozdziału Fortnite. Wspomniany trailer po prostu pojawił się na kanale firmy zbyt wcześnie. Został usunięty, ale w internecie nic nie ginie. Jeśli interesuje was to, co wprowadzi chapter 3 w popularnej grze, to zajawkę możecie obejrzeć poniżej. Oficjalna zapowiedź jest już blisko.

źródło