PUBG New State to nowa gra na smartfony z systemami Android oraz iOS. Krafton ogłosił dziś datę premiery. Tytuł stanie się dostępny z poziomu sklepów Google Play, App Store oraz Galaxy Store w przyszłym miesiącu. Rozgrywką w PUGB New State będziemy mogli się cieszyć już w pierwszej połowie listopada.

PUBG New State to wyczekiwana gra mobilna. Gracze lubujący się w rozgrywce na smartfonach mogą już zacząć odliczać. Tytuł wkrótce stanie się dostępny na urządzeniach z systemami Android oraz iOS. Krafton podał dziś datę premiery i ta jest już naprawdę nieodległa.

Krafton ujawnił, że datą premiery PUGB New State na smartfonach jest 11 listopada. Tego dnia nowa gra mobilna pojawi się w sklepach App Store, Google Play oraz Galaxy Store. Tytuł w sporym stopniu bazuje na PC-owym BATTLEGROUNDS, ale ma więcej cech z gatunku battle royale. Co ważne rozgrywka będzie możliwa także na nieco starszych telefonach.

PUBG New State także na starszych telefonach z iOS i Androidem

Krafton twierdzi, że w PUGB New State będzie można z powodzeniem grać także na takich telefonach, jak iPhone 6s i Samsung Galaxy S7. To smartfony sprzed kilku lat, które to jednak mają poradzić sobie z nowym tytułem. Oczywiście na najlepsze wrażenia będzie można liczyć na nowszych flagowcach. Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać do 11 listopada.

źródło: Krafton