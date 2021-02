PUBG New State to nowa gra Battle Royale. Tytuł trafi na urządzenia z systemami iOS i Android. Zobaczmy, czego można się spodziewać po PUBG New State.

PUBG New State to nowa gra mobilna, która wkrótce trafi na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Jest to tytuł Battle Royale, którego akcja tym razem będzie rozgrywać się w niedalekiej przyszłości. W roku 2051, gdzie ma panować anarchia i różne frakcje będą walczyć między sobą. Producent zapewnia, że mamy spodziewać się dobrej grafiki.

Dziki wykorzystaniu Global Illumination PUBG New State ma zapewnić znacznie lepszą grafikę od większości gier mobilnych dostępnych na smartfony. Tytuł został zoptymalizowany pod kątem telefonów. Cały świat będzie wielki i otwarty. Fani gatunku Battle Royale z pewnością mają na co czekać.

PUBG New State już z rejestracją na Androida, a wkrótce też iOS

Osoby, które złożą wstępną rejestrację w Sklepie Play (link), będą mogły liczyć na darmową i limitowaną skórkę do PUBG New State. Rejestracja ma też wkrótce ruszyć dla właścicieli sprzętów Apple. Wymagania tytułu obejmują system Android 6.0 Marshmallow lub nowszy. Ponadto urządzenie musi mieć co najmniej 3 GB pamięci RAM.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło