Od kilku lat miliony podatników jest już zwolnionych z wymogu składania formularza PIT-37. Nadal jednak duża grupa ludzi powinna przejrzeć i w razie potrzeby uzupełnić dokument. Co najlepsze, tę czynność można wykonać bez wychodzenia z domu na komputerze, smartfonie lub tablecie. Kto zatem ma okazję skorzystać z programu e-pity?

Czym jest PIT-37 i kto powinien go wypełnić?

Przed wyjaśnieniem, jak rozliczyć PIT-37, warto jeszcze dowiedzieć się albo przypomnieć sobie, jakim grupom podatników ten dokument został przypisany. Dotyczy on osób, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatników, takich jak pracodawcy, ZUS czy KRUS, czyli:

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej);

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zleceń oraz o dzieło;

emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zakładów ubezpieczeń społecznych – ZUS, KRUS czy też Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;

beneficjentów pobierających stypendia, np. naukowe albo sportowe;

podatników otrzymujących świadczenia społeczne, takie jak zasiłek chorobowy;

twórców osiągających dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych, jeśli są one rozliczane przez płatnika.

PIT-37 nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą ani tych, które samodzielnie rozliczają przychody z innych źródeł. Takie osoby są zobowiązane do wypełnienia formularzy podatkowych takich jak m.in. PIT-36 i PIT-36L.

Czy każdy podatnik musi wypełniać PIT-37?

Nie wszyscy podatnicy muszą samodzielnie wypełniać PIT-37. Jeśli rezydent uzyskuje dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników (np. pracodawcy, ZUS, KRUS), urząd skarbowy automatycznie przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT.

Samodzielne wypełnienie PIT-37 bywa jednak konieczne, gdy w poprzednim roku fiskalnym uzyskało się dochody z innych źródeł niż od płatnika. Trzeba pamiętać, że zatajenie takich informacji jest karalne.

Innym powodem do uzupełnienia formularza może być chęć skorzystania z którejś z licznych ulg podatkowych bądź rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Niezależnie od powodów podatnik powinien zweryfikować wstępnie przygotowany przez urząd skarbowy dokument, nanieść ewentualne poprawki i zatwierdzić deklarację.

Ulgi podatkowe, czyli co można odliczyć w PIT-37?

Przed złożeniem deklaracji warto sprawdzić swoje ewentualne prawa do skorzystania z przywilejów zawartych w przepisach skarbowych. Co ważne, ulgi mają określone warunki i limity, a więc nie wszystkim rezydentom przysługują te same kwoty odliczeń.

Ulga na dzieci (prorodzinna)

Ta ulga przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci. Kwota odliczenia zależy od liczby podopiecznych na utrzymaniu oraz dochodów ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla rodzin wielodzietnych kwota odliczenia wzrasta niezależnie od liczby dzieci.

Ulga rehabilitacyjna

Odliczenie od sumy podatku, które przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom utrzymującym osoby niepełnosprawne. Ulga obejmuje wydatki na cele związane z utrzymaniem albo poprawą stanu zdrowia podatnika, np. dojazdy na rehabilitację i zakup sprzętu medycznego.

Ulga na internet

Podatnik może skorzystać z tej ulgi przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Odliczenie obejmuje wydatki na internet stacjonarny i mobilny, jednak obowiązuje limit kwoty, którą można odpisać od wymiaru podatku.

Ulga termomodernizacyjna

Z tego profitu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację. W zakres prac wchodzą ocieplenie budynku, wymiana okien, montaż fotowoltaiki oraz instalacja ekologicznych kotłów grzewczych.

Ulga jest dostępna jednorazowo, do tego wyłącznie dla osób remontujących już istniejącą nieruchomość. Oznacza to, że z tej metody obniżenia sumy podatku nie skorzystają właściciele i współwłaściciele dopiero wznoszonych budynków.

Ulga abolicyjna

Dotyczy ona osób uzyskujących dochody za granicą. Pozwala na odliczenie podatku zapłaconego w innym kraju, zapobiegając podwójnemu opodatkowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że uprawnieni do abolicji podatkowej są tylko pracownicy i przedsiębiorcy uzyskujący dochody w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska ma podpisaną stosowną umowę.

Ulga dla młodych

Przysługuje osobom do 26. roku życia, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Dochody do kwoty 85 528 zł rocznie są zwolnione z podatku.

Pozostałe ulgi podatkowe

Wymienione sposoby na obniżenie wymiaru opodatkowania to tylko część tego, co dopuszcza prawo skarbowe. Warto wejść na stronę e-pity.pl i przejrzeć zakładkę Odliczenia i ulgi podatkowe 2024/2025.

PIT-37 a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem to kolejna sposobność na obniżenie podatku. Mogą z niej skorzystać osoby spełniające warunki takie jak:

formalny związek musi trwać przez cały rok podatkowy;

małżonkowie muszą mieć wspólnotę majątkową przez cały rok podatkowy;

oboje muszą podlegać obowiązkowi rozliczenia PIT w Polsce i wybrać opodatkowanie według skali podatkowej.

Jak działa wspólne rozliczenie?

Dochody małżonków sumuje się, a następnie dzieli na pół. Podatek oblicza się od połowy wspólnego dochodu i mnoży razy dwa.

Dzięki temu małżonkowie mogą obniżyć wysokość podatku, zwłaszcza jeśli jedno z nich ma niższe zarobki lub w ogóle ich nie osiąga. Pozwala to na przesunięcie dochodów na niższy próg podatkowy, co zmniejsza obciążenie podatkowe.

Do kiedy należy złożyć PIT-37 w 2025 roku?

Jeśli podatnik nie wprowadza zmian w przygotowanym zeznaniu i nie korzysta z ulg, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje deklarację. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy jednak pamiętać o terminie ich wprowadzenia. Ostateczny termin składania PIT-37 w 2025 roku to środa 30 kwietnia.

Mimo korzystnych dla obywateli zmian w przepisach nadal wielu ludzi powinno sprawdzić swoją deklarację podatkową. Dzięki temu być może uda się obniżyć wysokość kwoty należnej urzędowi skarbowemu, a także uniknąć ewentualnych sankcji prawnych. Na szczęście z programem e-pity dopełnienie corocznego obowiązku jest proste.

