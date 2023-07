Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy?

Co to jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy skierowany do bieżących i potencjalnych klientów banku. Polega na pożyczeniu określonej sumy, którą da się przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Wiele osób decyduje się na to świadczenie, aby kupić np. niezbędny sprzęt AGD i RTV, wyremontować mieszkanie czy dom, wymienić stary samochód czy spędzić wakacje gdzieś poza domem.

Tego typu zobowiązanie zalicza się do grupy kredytów konsumenckich. Rozumie się przez to, że nie one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przy tym oznacza to, że nie można ich na ten cel przeznaczyć.

Od czego zacząć wybór kredytu gotówkowego?

Aby wybrać najlepszą ofertę kredytu gotówkowego, warto skorzystać z ich porównywarek i rankingów. To specjalnie skonstruowane narzędzia, które mają za zadanie pomóc kredytobiorcom znaleźć odpowiednią dla nich propozycję i to bez konieczności odwiedzania każdej placówki czy strony internetowej osobno.

Na stronie internetowej https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe znajduje się porównywarka kredytów gotówkowych różnych polskich banków. Wystarczy w wyznaczonym miejscu wpisać kwotę zadłużenia, a następnie preferowany okres kredytowania. Co będzie widoczne w ofertach dostępnych w rankingu kredytów gotówkowych? Użytkownicy zapoznają się z:

RRSO;

oprocentowaniem kredytu gotówkowego;

całkowitą kwotą pożyczki do spłaty;

wysokością rat;

prowizją za udzielenie kredytu;

okresem spłaty zobowiązania;

Jakie zalety powinien mieć najlepszy kredyt gotówkowy?

Dobry kredyt gotówkowy przede wszystkim powinien być dostosowany do możliwości finansowych kredytobiorcy i cechować się niskim oprocentowaniem. Dlaczego jest to istotne? Im niższe oprocentowanie, tym mniejszy całościowy koszt zobowiązania.

Warto przyjrzeć się również, jaką prowizję pobiera bank za udzielenie pożyczki. Niektóre placówki decydują się na zerową, a niektóre narzucają ją do nawet 20% kwoty pożyczki. Na co jeszcze zwrócić uwagę, by znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy? Kluczowa wydaje się także możliwość przesunięcia jego daty spłaty. Poza tym dla wielu kredytobiorców ważna jest też niska marża.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o pożyczce najlepiej sprawdzić, czy np. wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dodatkowo należy przyjrzeć się tym aspektom, aby zasady jego udzielenia były jasne i nie wiązały się z żadnymi ukrytymi kosztami.

Wniosek o kredyt gotówkowy – co powinien zawierać?

Kredyt gotówkowy to jeden z najłatwiej dostępnych opcji finansowania na rynku. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i być obywatelem Polski. Co powinien zawierać wniosek?

Dane osobowe.

Miejsce zamieszkania.

Dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.

Kwotę kredytu, jaką chce się uzyskać, a także planowany okres spłaty.

Wysokość dochodów i ich potwierdzenie – niezbędne do oceny zdolności kredytowe.

Koszta utrzymania.

Często również stan cywilny i liczba osób w tym samym gospodarstwie lub na utrzymaniu.

O tego typu świadczenia da się wnioskować, nawet nie będąc pewnym, czy się jr otrzyma – to bank, po sprawdzeniu historii kredytowej klienta, decyduje o przyznaniu pożyczki.

Jakie oprocentowanie wybrać? Stałe czy zmienne?

Decydując się na kredyt gotówkowy, warto zastanowić się nad wyborem oprocentowania. Do wyboru jest zmienne lub stałe. Czym się charakteryzują?

Stałe oprocentowanie oznacza, że przez cały okres kredytowania będzie ono takie samo, niezależnie od sytuacji finansowej na rynku. Zmienne oznacza z kolei, że w momencie, gdy zmienią się wartości wskaźników, jak np. stopa referencyjna, czy indeks rynku finansowego, zmianie ulegnie też np. rata miesięczna, czy koszt całkowity pożyczonego kapitału.

Stała opcja zapewnia bezpieczeństwo i łatwe rozplanowanie budżetu domowego – miesięczne raty będą takie same, podobnie jak koszt pożyczki. Jednak decydując się na oprocentowanie zmienne, można zmniejszyć koszt całkowity kredytu. Mimo wszystko jest to także dość ryzykowne, bo jeśli dane parametry będą wzrastały, stanie się też tak z ratami miesięcznymi czy kosztem świadczenia.

Wady i zalety kredytów gotówkowych

Jak każdy produkt finansowy, kredyt gotówkowy ma swoje wady i zalety. Z pewnością do jego plusów można zaliczyć przystępność, jeśli chodzi o otrzymanie świadczenia. W wielu przypadkach nie trzeba nawet wychodzić z domu, by uzyskać finansowanie. Wystarczy telefon czy komputer z dostępem do internetu. Niektóre banki oferują możliwość zaciągnięcia zadłużenia nawet w aplikacji mobilnej.

Warto również sprawdzić, jaką ofertę proponuje placówka, w której posiada się konto osobiste. Dlaczego? Jest to najszybsza opcja do otrzymania pieniędzy. Instytucja ma wgląd w rachunek kredytobiorcy, co ułatwia prowadzenie formalności, a przelew przyjdzie szybciej. Jednak w wielu przypadkach, nawet gdy nie posiada się konta w banku, w których planuje się zaciągnąć kredyt, to pieniądze z niego przychodzą w ciągu kilku godzin albo następnego dnia roboczego.

Innym plusem jest to, że ten rodzaj zobowiązania da się przeznaczyć na dowolny cel i nie ma potrzeby tego dokumentowania. Co więcej, maksymalna kwota kredytu gotówkowego to nawet 200 tysięcy złotych, a jego spłata może trwać do 10 lat. Przy jego udzielaniu bank nie potrzebuje wielu formalności i dokumentów. Niezbędne mogą się jednak okazać: dokument tożsamości, np. dowód osobisty, a także informacja o zarobkach i zatrudnieniu: umowa o pracę lub inna czy wyciąg z konta.

Jeśli chodzi o wady kredytu gotówkowego, trzeba do nich zaliczyć często wysokie oprocentowanie nominalne, które sprawia, że nawet niska kwota zadłużenia ma większy koszt całkowity do spłaty, co może zniechęcić wielu potencjalnych kredytobiorców.

Aby otrzymać ten rodzaj pożyczki, trzeba wykazać się zdolnością finansową, a także możliwością spłaty zobowiązania. Przy tym należy pochwalić się nienaganną historią kredytową, co oznacza brak długów i regularność w spłatach poprzednich zobowiązań.