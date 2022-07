Dla osób lubiących nagrywać w ruchu świetnie sprawdzają się kamery sportowe. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż robienie filmów z poziomu smartfona. Kamera sportowa wyróżnia się nieprzeciętną wytrzymałością, odpornością na wstrząsy i działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Może być nawet wodoodporna, dzięki czemu nie zepsuje się po wpadnięciu w kałużę.

Oczywiście tego typu sprzęt nie jest przeznaczony wyłącznie dla sportowców. Świetnie sprawdza się w przypadku osób lubiących podróżować. Ma niewielkie wymiary, więc można zabrać ją ze sobą wszędzie. Przyda się także podczas wycieczki rowerowej lub motocyklowej.

Jaką kamerę sportową kupić? Czym kierować się przy wyborze?

Przy wyborze kamery sportowej należy mieć na uwadze oferowaną rozdzielczość. Jeśli komuś zależy na jak najlepszej jakości, to powinien szukać sprzętu nagrywającego w 4K, oczywiście wiąże się to z niemałym wydatkiem. Najczęściej w pełni satysfakcjonujące będą pliki wideo w rozdzielczości Full HD, można zaoszczędzić sporo pieniędzy i cieszyć się świetną jakością. Prędkość nagrywania również ma znaczenie, dlatego trzeba sprawdzić liczbę klatek na sekundę. Nie może być mniej niż 30, ale nadal jest to mało. Godne polecenia są kamery sportowe, które są w stanie zrobić 120 klatek na sekundę. Świetne efekty pozwala uzyskać również opcja slow motion, czyli nagrywanie w zwolnionym tempie. Kolejną kwestią będzie obiektyw w kamerze. Zasada jest tutaj prosta, im jaśniejszy, tym lepiej. Kąt widzenia obiektu także ma znaczenie, szczególnie jeśli komuś zależy na szerszym kadrze.

Przy wyborze kamery sportowej Warto zwrócić uwagę na stabilizację obrazu. Jak wiadomo, nagrywanie w ruchu wiąże się z ryzykiem rozmazanego obrazu. Można jednak uniknąć odkształceń i drgań. Z pomocą przychodzi stabilizacja obrazu. Kolejną kwestią jest odporność kamery na uszkodzenia mechaniczne, zapylenia i wodę. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które szukają niezawodnego sprzętu. Jeśli ma być on użytkowany w trudnych warunkach, to powinien mieć wodoszczelną obudowę., certyfikat potwierdzający wysoki poziom odporności na pył i ciecz. Nie bez znaczenia jest także czas pracy na baterii. Warto mieć na uwadze dodatkowe funkcje typu WiFi i GPS.