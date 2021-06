VPN Surfshark – jak najlepiej wykorzystać to narzędzie w praktyce?

Surfshark to bardzo popularny VPN o wszechstronnych zastosowaniach. Narzędzie oferuje wiele funkcji, ale o części z nich często po prostu nie wiemy. To błąd, gdyż w ten sposób możemy jeszcze lepiej wykorzystać możliwości oprogramowania. W tym artykule zebraliśmy najciekawsze porady praktyczne, które pozwolą nam z Surfshark na więcej.

Na pewno korzystaliście już niegdyś z oprogramowania VPN. Pozwala ono na zwiększenie prywatności czy też uzyskiwać dostęp do zasobów, które normalnie w naszej lokalizacji nie są dostępne. Jednym z takich narzędzi jest popularny Surfshark, który oferuje wsparcie dla różnych platform. Wśród nich są także urządzenia mobilne. Darmową wersję próbną znajdziecie na tej stronie. Jak można najlepiej wykorzystać aplikację? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

Przyspieszamy połączenie internetowe poprzez VPN

W przypadku połączeń VPN często jest tak, że prędkość internetu jest niezadowalająca. Chodzi on wolno i przesyłanie danych przeciąga się w czasie. Na szczęście można temu w prosty sposób zaradzić. Co należy zrobić? W tym celu trzeba wskazać najbliższy naszej lokalizacji serwer. To sprawi, że prędkość internetu powinna ulec zmianie. Tak więc przeglądamy listę dostępnych serwerów i następnie łączymy się z tym, który znajduje się najbliżej nas.

Dzwonimy za darmo (lub z mniejszymi opłatami) poprzez Skype

VPN Surfshark działa świetnie z różnymi aplikacjami. Wśród nich jest także popularny Skype. W zależności od regionu można korzystać z darmowych lub tańszych połączeń poprzez ten komunikator. To oznacza, że wybierając odpowiednią lokalizację będziemy mogli zaoszczędzić. W tym celu musimy tylko znaleźć kraj, gdzie najlepiej cenowo wypada Skype i następnie nawiązać połączenie z jednym z serwerów dostępnych w tym państwie. Trik można wykorzystać także w połączeniu z innymi aplikacjami, gdzie są różne opłaty naliczane w zależności od regionu.

Maskuje własne ID w sieciach z torrentami

Torrenty nie są już tak popularne, jak niegdyś, ale nadal mają swoje grono zwolenników. Tego typu platformy mają same jakieś zabezpieczenia związane z anonimowością, ale te mogą być niewystarczające. Tu z pomocą również przychodzi VPN Surfshark, który jest kompatybilny z tym protokołem. W ten sposób zwiększymy własną anonimowość. Zwłaszcza, gdy chodzi o dostęp do identyfikatorów.

Uzyskujemy dostęp do HBO Max

HBO Max to usługa streamingowa, która dostępna jest tylko w jednym kraju. To Stany Zjednoczone. W Polsce na dostęp z pewnością jeszcze trochę poczekamy. Jednak wcale nie musimy tego robić. Nie każdy z VPN-ów umożliwi nam oglądanie filmów i seriali z tej platformy. Jednak z Surfshark będzie to jak najbardziej wykonalne.

Włączamy dwustopniowe uwierzytelnianie kont Surfshark

Chcąc lepiej chronić własne kontro Surfshark powinniśmy włączyć dwustopniowe uwierzytelnianie. To pozwoli nam na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dodanie dodatkowej warstwy. W tym celu udajemy się na stronę konta i wybieramy Account Settings i następnie w sekcji Two-factor authentication opcję Turn on 2FA. Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez konfigurator.

źródło: opracowanie własne