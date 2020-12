Mamy tu ponownie oferty CDKdeals wydania systemu operacyjnego z licencją Windows 10 LTSC, Windows 10 „normalny” lub pakiet Office 2019 w najlepszej cenie w oryginalny, legalny sposób i oszczędzający pieniądze w porównaniu do pierwotnej ceny w sklep. Pamiętaj, że za te pieniądze nie warto go piracić i nie zabezpieczyć przed możliwymi podatnościami poprzez same metody aktywacji, nie wspominając już o tym, że dzięki temu utrzymywana jest sieć.

Wraz z wydaniem Cyberpunk 2077 i jego problemami z wydajnością nic nie przebije licencji Windows 10 LTSC, aby wycisnąć każdy możliwy FPS.

Kod rabatowy 20%: TA20

Windows 10 Home za 53,14 zł (zalecany dla każdego użytkownika)

Windows 10 LTSC 2019 za 52,78 zł (zalecany dla graczy, którzy chcą mieć nawet ostatni dodatkowy FPS)

Windows 10 Pro Professional 55,58 zł (zalecany do użytku profesjonalnego, stąd Pro XD)

Windows 10 Pro (2 PC) za 85,83 zł ( 43 zł za każdą licencję)

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro za 209,54 zł

Windows 10 Home + Office 2019 Pro za 188,43 zł

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro za 213,72 zł

Windows 10 Home + Office 2016 Pro za 208,36 zł

Microsoft Office 2019 za 185,94 zł

Microsoft Office 2016 za 168,05 zł

Microsoft Office 2019 (Home & Student) za 124,31 zł

Pomimo tego, że są to licencje OEM, musimy pamiętać, że są one całkowicie legalne i są wspierane przez samą firmę Microsoft, pozwalając nawet na ich użycie więcej niż jeden raz na tym samym komputerze w przypadku, gdy w przyszłości odnowimy system (ale nie nadużywaj, wymieniaj go w krótkim czasie lub używaj go w innym zespole w tym samym czasie). Oprócz niskiej ceny jesteśmy przekonani, że CDKdeals wykonuje bardzo dobrą robotę, co zapewnia, że ​​klucze są unikalne i nie będziemy mieli problemów z ich aktywacją.

Łatwo kupić, łatwo zapłacić!

Zakupy na CDKDeals.com są tak proste, jak to tylko możliwe! Wkrótce po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z kluczami produktów – bez konieczności czekania dniami na odpowiedź! Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, ich obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić szybką i wszechstronną pomoc.

Oto krótki przykład zakupu klucza licencyjnego OEM dla systemu Windows 10 Pro przy użyciu kodu rabatowego „TA20”.

Najpierw wybierz żądany produkt i kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”:

Po wykonaniu tego kroku przejdź do koszyka, kliknij przycisk „Zastosuj kupon” – i wprowadź swój kod rabatowy „TA20”. Potwierdzając, zobaczysz, że rabat zostanie odjęty od pierwotnej ceny:

Następnie wystarczy „Przejdź do kasy” i na koniec wybrać preferowaną metodę płatności * – w przeciwnym razie lepiej rozejrzyj się po witrynie, jeśli chcesz kupić coś więcej. Szybko i łatwo!

* Dostępna płatność PayPal – i zawsze zalecana jako dodatkowe zabezpieczenie!

Pamiętaj, aby najpierw pobrać odpowiednie wersje na swój komputer, a dopiero potem aktywować je nowymi kluczami, które właśnie otrzymałeś:

Microsoft Windows 10 Professional: [łącze do pobrania]

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [łącze do pobrania]

Microsoft Office 2019 Professional Plus: [łącze do pobrania]