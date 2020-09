Chcesz nauczyć się języka Java? To bardzo dobry wybór. Java jest uniwersalnym językiem programowania, używanym w małych i dużych projektach na wielu platformach. Z tego artykułu dowiesz się, jakie możliwości zyskują początkujący i zaawansowani deweloperzy. Przedstawimy tu poza tym sposób na naukę programowania – teraz dostępny w naszym kraju.

Programowanie w Java: warto się uczyć?

Java to przede wszystkim bardzo elastyczny język, w którym można zrobić praktycznie wszystko. Bez względu na to, czy piszesz prostą aplikację mobilną, czy budujesz złożone oprogramowanie, zrealizujesz swój cel z Javą. Z tego powodu programiści tego języka są bardzo chętnie poszukiwani na rynku pracy. To jeden z najlepszych wyborów dla informatyków, ponieważ ten język jest już bardzo rozpowszechniony i jego znajomość jest niezbędna w wielu projektach.

Wystarczy zresztą porównać sierpniowe oferty pracy w popularnym serwisie Pracuj.pl. Przeanalizowaliśmy stanowiska pracy jakich poszukują polscy pracodawcy. Dla programistów Java jest aż 508 ofert pracy, natomiast programiści C++ poszukiwani są tylko w 220 firmach. Z kolei eksperci .NET znajdą pracę w 295 firmach, a na deweloperów PHP czeka 365 wakatów. Jak widzicie, polscy pracodawcy najchętniej poszukują programistów Java i czeka na nich nawet 2 razy więcej stanowisk niż na programistów innych języków.

To z kolei przekłada się na lepsze zarobki. Pracodawcy muszą się w końcu postarać, aby zawalczyć o dobrego programistę Java. Z pewnością na tym polu możemy mówić o rynku pracownika. To też dobra praca zdalna, którą można wykonywać ze swojego domowego biura. Ale nie ma róży bez kolców. Nauka Java może przysporzyć wielu trudności. Przyszli programiści będą zmagać się z licznymi problemami już na etapie nauki tego języka.

Nie tak szybko: trudności czekają

Nauka programowania może przysporzyć bólu głowy. Nie tylko trudno jest się skupić na wymagającym materiale, ale też ciężko znaleźć motywację. Osoby które pracują i muszą pogodzić swoje zadania zawodowe z życiem rodzinnym wiedzą jak trudno jest znaleźć jeszcze czas, żeby się dokształcać. Przede wszystkim jednak, choć źródeł w języku angielskim jest sporo, to brak dobrych kursów w naszym języku, które przeprowadzą adepta programowania Javy od A do Z po zawiłościach języka. A nawet, gdy znajdziemy już jakąś książkę po polsku, to trudno się z niej nauczyć praktycznych aspektów programowania. Co zatem na to poradzić?

Rozwiązanie: kurs Java CodeGym

Na rynku istnieje kilka kursów Java, które mogą ułatwić wam naukę. CodeGym to jedyny tak kompleksowy kurs online dostępny w języku polskim, który pozwoli wam przyswoić wiedzę w możliwie nieskomplikowany sposób.

Po stronie wad CodeGym znajdziemy niewiele słabych stron. Niektórym osobom może nieco brakować bezpośredniego kontaktu z instruktorem, czy z kolegami. Taki kontakt mamy na obozach programistycznych, czyli szkoleniach które odbywają się stacjonarnie w szkołach. Te obozy mają z kolei wadę, że trzeba do nich dojechać i spędzić wiele czasu w sali, ucząc się według harmonogramu. To może być niemożliwe szczególnie dla osób, które pracują na pełen etat lub studiują dziennie. Ale jak za chwilę się dowiecie, mamy tu dostęp do forum dyskusyjnego. Istnieje więc tu pełen przepływ idei, tyle że w sieci. Możemy na nim kontaktować się online z innymi uczestnikami kursu, wymieniając wiedzę z innymi. A to tylko jedna z wielu jego korzyści.

CodeGym: Dlaczego warto?

CodeGym jest przede wszystkim bardzo praktyczny. Problemem uczenia się programowania z książek jest to, że czasem trudno jest przełożyć zawartą w nich wiedzę na rozwiązywanie praktycznych problemów. Na cały kurs składa się tu ponad 1200 praktycznych zadań. Porcja wiedzy jest więc ogromna i obejmuje ponad 500 godzin nauki.

Kurs jest więc kompleksowy i uczy niemal każdego aspektu programowania w tym języku. Nie oznacza to, że jest on bardzo trudny. Przeciwnie, kurs CodeGym rozkłada naukę na prostsze do opanowania pojedyncze lekcje. Zawarte w nim problemy możecie rozwiązywać więc we własnym tempie, ucząc się kiedy tylko macie czas. Postępy zapisywane są na koncie, łatwo więc wrócić tam, gdzie nauka się ostatnio zakończyła.

Zawarte w nim techniki nauczania to między innymi gamifikacja, czyli grywalizacja kursu. Uczestnicy będą więc śledzili całkiem zabawną historię science – fiction, poznając kolejne aspekty Javy. Za rozwiązanie zadań zostajemy nagrodzeni osiągnięciami, które można sprawdzać na koncie – zupełnie jak w grach komputerowych! To bardzo przyjemny dodatek, dzięki czemu nauka staje się zabawą. Pozwala to łatwiej utrzymać motywację i skupić się na wytrwałym poznawaniu tajników programisty.

W nauce pomagają wydatnie poza tym wirtualny mentor. To przewodnik, który wskaże na popełniane błędy oraz natychmiastowo wystawi ocenę. Pomaga to znacznie w osiągnięciu wyników i sprawi, że nie zatniecie się na trudniejszym zadaniu. A gdybyście chcieli jeszcze do tego skorzystać z pomocy społeczności, można to zrobić na forum. Kursanci znajdą tam innych aspirujących programistów, a z nimi łatwiej rozwiążecie wspólnie problemy. W końcu co dwie głowy, to nie jedna.

Kurs Java nie byłby jednak wystarczająco praktyczny bez integracji z jakimś dobrym IDE. Użyty tu IntellijIDEA wbudowany jest w środowisko deweloperskie. Pozwala on na szybsze rozwiązywanie zadań kursu dzięki podpowiedziom kodu i jego weryfikacji. Co więcej, jest on zoptymalizowany do ekranów dotykowych urządzeń mobilnych. Ułatwia to pisanie na telefonie i sprawia, że w końcu nauka i tworzenie kodu na smartfonach czy tabletach ma sens. Koniec z mozolnym wprowadzaniem każdego znaku na małym ekranie telefonu. IntellijIDEA przyspiesza wprowadzanie poleceń, tym samym sprawiając, że nauka gdziekolwiek jesteś, w końcu jest możliwa.

Kurs jest w końcu także bardzo praktyczny. Wyjaśnia on nie tylko teorię, niezbędną aby zostać dobrym programistą. Zadania dotyczą problemów, na jakie rzeczywiście można napotkać w pracy dewelopera. To dlatego że kurs został opracowany przez programistów, dla programistów. Ten sposób nauki ułatwi też znalezienie pracy. CodeGym przygotowuje uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Zadania jakie kursanci rozwiązują, pojawiają się często na rozmowach o pracę.

CodeGym dostępny jest teraz na urządzenia mobilne i na komputery. Jego struktura i zakres nauki został dostosowany zarówno do początkujących, jak i do bardziej zaawansowanych programistów. Dzięki temu z materiału skorzystają zarówno Junior Developerzy, a coś dla siebie znajdą też menedżerowie działów. Poza kursem, zespół CodeGym udostępnia wiele materiałów do nauki programowania. Jednym z nich jest legendarny kurs programistyczny Uniwersytetu Harvarda dla początkujących, CS50 Davida Malana. Warto dołączyć do grona uczestników z Polski i zacząć naukę programowania teraz!