Z technologicznego punktu widzenia firmy muszą myśleć strategicznie o narzędziach, które ludzie będą musieli wykorzystywać w scenariuszu zdalnej pracy – w tym o laptopach i innym sprzęcie, narzędziach do współpracy opartych na chmurze, a także dostępie do podstawowych aplikacji biznesowych i, co najważniejsze, oprogramowaniu!

Microsoft Office 2019 to aktualna wersja popularnego pakietu biurowego oraz produkcyjnego, który zastąpił pakiet Office 2016.



Office 2019 i zawiera wiele funkcji wcześniej opublikowanych za pośrednictwem usługi Office 365. Jeśli jesteś jednym użytkownikiem i po prostu szukasz sposobu na tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji, to pakiet Office 2019 zapewni największą produktywność.

Jeśli chcesz kupić Office 2019 i przy okazji zaoszczędzić sporo pieniędzy, to masz szczęście! Przedstawiamy Keyworlds.com, nowy rynek licencji i oprogramowania, oferujący najniższe ceny i niesamowite rabaty w przedziale od 38% do 50%.

Pakiet Office 2019 KeyWorlds oferuje za 58,99 EUR / 64,54 USD, czyli mniej niż połowę normalnej ceny oprogramowania. Wystarczy tylko wykorzystać specjalny kupon Emkeys50 i otrzymasz ją z dodatkowym 50% rabatem. To spowoduje obniżenie ceny Office 2019 do kwoty na poziomie zaledwie 32,44 € / 35,50 $.

Pakiet Office 2019 działa tylko z Windows 10. Dlatego konieczne jest zakupienie tego systemu, aby móc pracować z nowymi aplikacjami. Tutaj tak samo stosując kod kuponu Emkeys50, otrzymasz go z dodatkowym 50% rabatem na pakiet Office 2019 Pro i Windows 10 Pro, a także pakiet Office 2019 Pro i Windows 10 Home.

Office 2016 Pro jest absolutnie najbardziej znanym oprogramowaniem biurowym dla większości osób, ale licencje są zwykle uważane za zbyt drogie. W oficjalnym sklepie Microsoft Store wynosi obecnie około 200 dolarów. Można jednak znaleźć różne i tańsze alternatywy na Keysworlds.com za jedyne 32,99 €. Tutaj otrzymasz również 40% zniżki z innym specjalnym kuponem Em16keys40.

Najnowszy system operacyjny do pracy w domu – Windows 10



Korzyści płynące z zaufania do Windows 10 do pracy w SoHo nie kończą się jednak na instalacji i konfiguracji komputera. Na przykład system Windows 10 zawiera również Cortanę – interaktywnego wirtualnego asystenta głosowego – który sprawi, że Twoja praca będzie prosta i wydajna. Dzięki partnerowi możecie dokonać aktualizacji do nowej wersji za jedyne 8,67 euro – stosując kod promocyjny Emkeys38 uprawniający do 38% rabatu. Keysworlds oferuje doskonałe oprogramowanie i obsługę klienta, dzięki czemu nie będziesz się musiał niczym martwić po dokonaniu zakupu.



Szybka dostawa i najlepsza obsługa z Keysworlds.com



Na Keysworlds.com możesz oczekiwać najlepszej obsługi. Krótko po zakupie otrzymasz zakupione oprogramowanie poprzez e-mail i NIE MA ŻADNYCH KOSZTÓW WYSYŁKI! Dzięki temu nie musisz czekać dniami na paczkę. A jeśli dojdzie do problemów lub po prostu masz pytanie, obsługa klienta pomoże Ci o dowolnym czasie.

Proces zamawiania – jak złożyć zamówienie w Keysworlds.com



Zakupy w Keysworlds.com są tak proste, jak to tylko możliwe. Oto krótkie wyjaśnienie, jak kupić klucz Microsoft Windows 10 Professional przy użyciu kodu rabatowego Emkeys38. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj do koszyka w opisie produktu. W koszyku kliknij Zastosuj kod kuponu i wprowadź tam kod rabatowy Emkeys38. Jeśli następnie klikniesz Zastosuj rabat, zniżka zostanie odjęta od wartości zamówienia.

Wystarczy wpisać kod rabatowy w koszyku, aby zaoszczędzić więcej!



Jeśli klikniesz przycisk Przejdź do kasy, musisz tylko wybrać żądaną metodę płatności, wprowadzić dane i potwierdzić zamówienie. Po dokonaniu płatności otrzymasz zamówiony produkt w bardzo krótkim czasie przez e-mail – szybko i bez komplikacji!



Wszystkie powyższe oferty są ważne, o ile dostępne są odpowiednie kupony. Przed aktywacją zaleca się sprawdzenie instalacji wybranej wersji oprogramowania. W przypadku problemów dostępne jest wsparcie (service@keysworlds.com). Klucze aktywacyjne zostaną wysłane e-mailem kilka minut po dokonaniu płatności. Nawiasem mówiąc, możesz płacić na różne sposoby, w tym z użyciem PayPal.

