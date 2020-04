Praca zdalna jest dziś normalnością dla milionów ludzi na całym świecie. Potrzebny jest tylko komputer oraz odpowiednie oprogramowania. W tym Windows 10 oraz pakiet biurowy Microsoft Office. Nasz partner przygotował promocję. W jej ramach możecie uzyskać Windows 10 i Office’a z 20% zniżką i większą. Zaoszczędzicie nawet do 96%. Możliwe to jest przez specjalny kod.

Miliony osób na całym świecie zostały zmuszone do pracy zdalnej. W obecnych czasach trzeba jakoś sobie radzić. Jeśli jednak mamy odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, to nie stanowi to obecnie większego problemu. Najlepiej, aby było to sprawdzony system operacyjny i pakiet biurowy. Takimi z pewnością są Windows 10 oraz Microsoft Office. Jeśli szukacie tego software, to nasz partner CD Key Sales przygotował promocję. W jej ramach zakupicie sprawdzone oprogramowanie w obniżonej cenie.

Microsoft Office 365 normalnie kosztuje około 300 złotych. Natomiast koszt Windows 10 Pro w Microsoft Store to aż 1099 złotych. Tak więc macie okazję naprawdę dużo zaoszczędzić. W przypadku wybranych produktów nawet do 96%! W trakcie kupna musicie tylko skorzystać ze specjalnego kodu TB20. To spowoduje obniżenie ceny do wartości, które widzicie poniżej.

Windows 10

🔥Windows 10 Pro OEM – 53.19 złotych 66.49 złotych

🔥Windows 10 Home OEM – 45.84 złotych 57.30 złotych

✅Windows 10 Home Scan – 62.75 złotych 78.44 złotych

✅Windows 10 Pro (2 PC) – 83.20 złotych 104.00 złotych

✅Windows 10 Pro Retail – 110.55 złotych 138.19 złotych

✅Windows 10 Enterprise LTSC – 52.34 złotych 65.43 złotych

Office:

🔥 Office 365 Pro 1 konto lub urządzenie przez rok – 67.78 złotych 84.73 złotych

✅ Office 365 Pro 5 kont lub urządzeń na rok – 102.02 złotych 127.53 złotych

🔥Office 2019 Home And Student – 120.82 złotych 151.03 złotych

🔥Office 2016 Professional Plus – 111.50 złotych 139.38 złotych

✅Office 2019 Professional Plus – 189.33 złotych 236.66 złotych

Windows 10 + Office

🔥Windows 10 Home + Office 2016 Pro – 115.69 złotych 144.61 złotych

✅Windows 10 Pro + Office 2016 Pro – 134.37 złotych 167.96 złotych

✅Windows 10 Home + Office 2019 Pro – 218.38 złotych 272.97 złotych

✅Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – 231.18 złotych 288.97 złotych

W razie jakichkolwiek pytań lub trudności przed czy po zakupie oprogramowania ze sklepu CdkeySales, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem mailowym: service@cdkeysales.com.