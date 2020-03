COVID-19 to choroba, która pojawiła się w Europie już w styczniu. Obecnie rozprzestrzenia się po niemal całym globie. To sprawia, że wielu miejscach zdecydowano się na pracę zdalną. Google, Microsoft, Twitter, Hitachi, Apple, Amazon, Chevron, Salesforce, Spotify i inni. Te firmy pozwoliły już własnym pracownikom na pracę zdalną w wyniku zagrożenia COVID-19.

W konsekwencji coraz więcej osób wybiera pracę z domu. Praca domowa stanie się globalnym trendem na najbliższy czas. Wykonywanie obowiązków w taki sposób w obecnej sytuacji jest dobrym wyjściem w celu zapewnienia sobie finansów i spokoju.

Jak jednak możemy pracować tak wydajnie jak w biurze? Po pierwsze, należy przestrzegać regularnego harmonogramu pracy i odpoczynku. Po drugie, ustawienie oddzielnego miejsca do pracy w domu i uzyskanie wygodnego biurka i krzesła. Co ważniejsze, wysoce zalecany jest płynny system operacyjny. Pod wpływem epidemii zainteresowanie oprogramowaniem biurowym będzie coraz większe.

Najlepsze oprogramowanie do pracy zdalnej: Microsoft Office 2019 i Office 2016

Office 2019 reprezentuje najnowszą wieczystą wersję pakietu produkcyjnego Microsoftu, oferując szereg funkcji, które zostały wprowadzone do Office 365 ProPlus w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym, który ostatnio musi pracować w domu i potrzebuje wysokiego poziomu wydajności, pakiet Office 2019 będzie dla Ciebie najlepszą opcją z jego potężnymi funkcjami, takimi jak dla pisma odręcznego, nowe funkcje analizy danych w programie Excel, a także możliwość korzystania z nowych efektów w PowerPoint. Nie wspominając o jednorazowym zakupie w cenie kilkuset złotych, możesz zainstalować najnowszą wersję aplikacji Microsoft Office na jednym komputerze bez dodatkowych opłat rocznych.

Przedstawiamy keyworlds.com, nowy rynek licencji i oprogramowania, oferujący najwyższe ceny i niesamowite rabaty w przedziale od 38% do 50%. W pakiecie Office 2019 KeyWorlds oferuje 58,99 euro, czyli mniej niż połowę pierwotnej ceny. Korzystając ze specjalnego kodu z kuponu Emkeys50, otrzymasz oprogramowanie z dodatkowym 50% rabatem. To sprawi, że cena ostatecznie zostanie obniżona do kwoty 32,44 euro.

Office 2019 działa tylko na komputerach z Windows 10. Starsze edycje okienek nie są wspierane. Tutaj ponownie można wykorzystać kupon Emkeys50 i obniżyć cenę zestawu obejmującego Office 2019 Pro i Windows 10 Pro lub Office 2019 Pro i Windows 10 Home.

Office 2016 Pro jest absolutnie najbardziej znanym oprogramowaniem biurowym dla większości osób, ale licencje są zwykle uważane za zbyt drogie. W oficjalnym sklepie Microsoft Store wynosi obecnie około 400 dolarów. Można jednak znaleźć różne i tańsze alternatywy na Keysworlds.com za jedyne 32,99 €. Otrzymasz również 40% zniżki z innym specjalnym kodem kuponu Em16keys40.

Najnowszy system komputerowy do domowego biura: Windows 10

Korzyści płynące z zaufania do Windows 10 w ramach pracy nie kończą się jednak na instalacji i konfiguracji komputera. Na przykład system Windows 10 zawiera również Cortanę – interaktywnego wirtualnego asystenta głosowego – który sprawi, że Twoja praca będzie prosta i wydajna. Uaktualnienie komputera za najlepszą cenę teraz za jedyne 8,67 € dzięki zastosowaniu kodu promocyjnego Emkeys38 uprawniającego do skorzystania z 38% rabatem. Keysworlds oferuje doskonałe oprogramowanie i obsługę klienta, dzięki czemu nie będziesz się martwić po zakupie.

Łatwy zakup, łatwa płatność

Keysworlds oferuje doskonałą obsługę i dedykowany automatyczny system zapewniający niezrównaną skuteczność, gwarantującą 100% satysfakcji klienta! Otrzymasz kod do wykorzystania na koncie w ciągu kilku minut pocztą elektroniczną. Oferują również łatwe sposoby płatności, przy użyciu bezpiecznych i niezawodnych metod płatności, takich jak PayPal, przelew bankowy, karta kredytowa lub karta debetowa oraz obsługa klienta 24/7 (service@keysworlds.com), aby zapewnić odpowiednią pomoc za każdym razem, gdy klient tego potrzebuje.

