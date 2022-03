Smartfon dla kobiety — jaki telefon wybrać na prezent?

Smartfon dla kobiety to idealny pomysł na prezent. Przed nami Dzień Kobiet, a więc tym bardziej jest ku temu dobra okazja. Jak jednak wybrać takie urządzenie i na co warto zwrócić uwagę? Zobaczmy, czym najlepiej kierować się wybierając smartfon dla kobiety.

Dzień Kobiet to moment, aby obdarować czymś nasze partnerki. Świetnym pomysłem na prezent dla kobiety jest smartfon. To wszechstronne urządzenie, które naszej drugiej połówce sprawi wiele radości. Zobaczmy, czym warto kierować się wybierając taki telefon.

Duży i czytelny ekran

Idealny smartfon dla kobiety powinien wyróżniać się dużym wyświetlaczem. Po to, aby prezentowane na nim treści można było wygodnie przeglądać. Oczywiście nie ma też co przesadzać i wyświetlacz nie powinien być też zbyt duży. Najlepiej będzie, gdy ekran zaoferuje przekątną około 6,5 cala. Za y model może już nie mieścić się w torebce lub kieszeni. Jeśli nie chcecie wydawać na takie urządzenie zbyt wielu pieniędzy, to dobrą propozycją będzie model Xiaomi Redmi 9A, który w naszym sklepie Sferis kupicie za 449 zł.

Dobre aparaty fotograficzne

Smartfon dla kobiety powinien oferować także dobre aparaty fotograficzne. Takie kamery nie muszą od razu oznaczać wydatku na poziomie 6 lub więcej tys. zł. W telefonach z tak zwanej średniej półki także znajdziemy dobrej jakości aparaty. Zarówno do selfie, jak i te umieszczone na tylnym panelu obudowy. Główny aparat powinien składać się z trzech lub czterech obiektywów. Warto też postawić na sensor z dużą matrycą, który pozwoli uchwycić jak najwięcej szczegółów. Tutaj ciekawą propozycją jest Samsung Galaxy S20 FE dostępny w cenie 1988 zł. Jeśli dysponujecie większą kwotą, to warto dopłacić do nowszego modelu Galaxy S21 FE, który kupicie za 2799 zł.

Smartfon dla kobiety bez kompromisów

Jeśli natomiast szukamy najlepszego smartfona dla kobiety, gdzie cena odgrywa już drugorzędną rolę, to warto zdecydować się zakup topowego modelu marki Apple. To iPhone 13 Pro Max, który ma to wszystko, o czym wspomnieliśmy powyżej. Ponadto wyróżnia się jednym z najlepszych czasów pracy na jednym naładowaniu baterii. Możliwe to jest dzięki bardzo energooszczędnemu, ale i tak bardzo wydajnemu procesorowi A15 Bionic. Urządzenie możecie kupić za 5799 zł w bardzo modnym odcieniu niebieskiego koloru.

