Walentynki to dobra okazja, aby kupić smartfon – dla niej i dla niego

Walentynki to moment, gdy najbliższe nam osoby obdarowujemy prezentami. Dobrym pomysłem na tego typu podarunek jest telefon. Może to być smartfon dla niej i dla niego. Taki prezent warto wybrać z głową, bo na rynku jest bardzo duży wybór.

Walentynki są blisko i pora wybrać prezent dla naszej połówki. Co powiecie na smartfon dla niej lub dla niego? Będzie to bardzo dobry pomysł na podarunek, który z pewnością drugiej osobie sprawi wiele radości. Nie tylko w święto zakochanych. Czym się kierować w trakcie wyboru takiego urządzenia?

Smartfon dla niej

Telefon dla kobiety będzie różnić się od urządzenia dla mężczyzny. Smartfon dla niej z pewnością nie powinien być zbyt duży. Po to, aby wygodnie leżał w ręce i można go było łatwo obsługiwać jedną dłonią. Dobrze też będzie, gdy zmieści się do niewielkiej kieszeni. Tutaj dobrym wyborem będą urządzenia mające ekrany o przekątnej do około 6 cali, a lepiej będzie, gdy wyświetlacz będzie jeszcze mniejszy.

Smartfon dla niej powinien też mieć dobre aparaty fotograficzne. Dotyczy to zarówno tylnej kamery, jak i tej przedniej. W tym drugim przypadku nie jest to oczywiście domeną próżności. Faktem jest jednak, że płeć piękna częściej sięga po aparat, który pozwala robić selfie. Miłym dodatkiem będzie też pojemna bateria. Poniżej znajdziecie kilka propozycji telefonów, które będą dobrym wyborem dla niej.

Smartfon dla niego

Telefon dla mężczyzny wybierzemy inaczej w porównaniu do modeli, które warto kupić dla kobiety. Smartfon dla niego powinien mieć już większy ekran, który pozwoli na wygodne przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy granie w gry mobilne. Przekątna w postaci 6,5 cala lub większa będzie optymalna.

Jeśli nasza druga połówka lubuje się w robieniu zdjęć, to warto także zwrócić uwagę na możliwości głównego aparatu fotograficznego. Na pewno pod obudową powinna znaleźć się także pojemna bateria, która zapewni długi czas pracy na jednym naładowaniu. Dobrze, gdy będzie to akumulator o pojemności 4500 mAh lub większy. Taki telefon powinien też mieć mocne podzespoły i pamięć wbudowaną o rozmiarze co najmniej 128 GB. Poniżej kilka modeli, który zakup z pewnością warto rozważyć.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11