Smartfon iPhone 18 Pro Max z wielką baterią. Apple idzie po rekord

iPhone 18 Pro Max to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2026 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem związane z baterią, która ma być rekordowo wielka w telefonach z iOS. Pod obudową smartfona iPhone 18 Pro Max znajdzie się bateria o pojemności przekraczającej 5000 mAh.

iPhone 18 Pro Max to nowy smartfon Apple, który ma wprowadzić różne zmiany względem poprzednika. Nie dotyczy to przełomu w dizajnie, który zostanie zachowany, ale pojawi się wiele innych nowości. W tym przede wszystkim takich, których nie widać gołym okiem. Apple idzie po nowy rekord i pod obudową telefonu ma znaleźć się duża bateria. Co już wiemy?

Apple iPhone 18 Pro Max z rekordowo wielką baterią

Apple z roku na rok zwiększa pojemność akumulatorów we własnych telefonach, choć bywały przypadki z wyjątkami od tej reguły. Model 17 Pro Max był pierwszym, którego pojemność baterii przekroczyła granicę 5000 mAh. W smartfonie iPhone 18 Pro Max ma to być jeszcze więcej. Czego należy się spodziewać?

Informacje związane z baterią w telefonie iPhone 18 Pro Max ujawnił leaker Digital Chat Station. Plotki sugerują, że Apple idzie po kolejny rekord i pojemność zostanie zwiększona do około 5100 lub nawet 5200 mAh. W poprzedniku (wersji z eSIM) było to 5088 mAh i tutaj producent deklaruje nawet 39 godzin pracy, choć różne testy wykazały, że potrafi przekraczać 40 godzin.

Nowy smartfon Apple będzie pod tym względem jeszcze lepszy. Nie tylko za sprawą większej baterii, ale również bardziej energooszczędnego procesora A20 Pro, który będzie pierwszym wykonanym w 2-nm litografii. To sprawi, że czas pracy na jednym ładowaniu ulegnie wydłużeniu.

Oczywiście iPhone 18 Pro Max na tle konkurencji, która w smartfonach montuje już baterie o pojemności przekraczającej 7000 mAh i nierzadko więcej, może wypadać blado. Jednak w połączeniu z iOS i energooszczędnymi podzespołami telefon Apple może uzyskiwać lepsze rezultaty.

Smartfon iPhone 18 Pro Max otrzyma także inne zmiany

Apple ma w planach także inne zmiany, które są związane nie tylko z baterią. Smartfon iPhone 18 Pro Max ma dostać ekran z mniejszą dynamiczną wyspą, bo część komponentów zostanie schowanych pod ekranem. Następnie mamy wspomniany chip A20 Pro, który ma być pierwszym firmy w 2-nm węźle.

Ponadto spodziewamy się udoskonaleń obejmujących aparat fotograficzny i tutaj najczęściej mówi się o obiektywie ze zmiennym światłem przesłony. Wśród nowości pojawi się także nowy autorski modem 5G C2 czy lepsza przednia kamera do selfie.

Premiera nowych telefonów Apple odbędzie się we wrześniu, gdy mamy zobaczyć dwa telefony Pro oraz pierwszego składaka z logo nadgryzionego jabłka. Najpierw jednak, bo jeszcze w lutym, w ofercie pojawi się tańszy model 17e.

