iPhone 17e z datą premiery. Będzie też iPad 12. Kiedy nowy smartfon Apple?

iPhone 17e i iPad 12 to nowości Apple, na które ciągle czekamy. W sieci pojawiły się nowe informacje. Wśród nich pojawia się nawet data premiery telefonu. Kiedy pojawi się nowy smartfon? Wygląda na to, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Data premiery smartfona Apple iPhone 17e

Informacje związane z debiutem telefonu iPhone 17e uzyskał niemiecki Macwelt. Źródło twierdzi, że datą premiery smartfona jest 19 lutego (czwartek). Tego dnia Apple ma zaprezentować urządzenie, choć bez hucznej zapowiedzi. Odbędzie się to poprzez komunikat prasowy.

Poprzednik, czyli model 16e, również debiutował w lutym, a więc wydaje się to prawdopodobne. Dotychczasowe plotki wskazują na nowy procesor Apple A19 oraz wsparcie dla MagSafe, choć najpewniej ograniczone do 20 W. Kwestia ekranu pozostaje otwarta, choć pewne źródła twierdzą, że wśród nowości pojawi się ekran z dynamiczną wyspą. Spodziewajmy się też autorskiego układu N1 dla łączności Bluetooth oraz Wi-Fi oraz prawdopodobnie modemu 5G C1X.

Ceny smartfona iPhone 17e nie mają ulec zmianie. Nowy telefon w Stanach Zjednoczonych ponownie ma być dostępny od 599 dolarów. W Polsce zapłacimy pewnie od około 3 tys. złotych. Do wyboru będzie kilka konfiguracji sprzętowych.

Nowy iPad 12 z Apple Intelligence po smartfonie iPhone 17e

Japoński Macotakara raportuje, że w drodze jest również nowy iPad 12. Tablet ma otrzymać kilka istotnych udoskonaleń. Przede wszystkim będzie to procesor A18 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, czego zabrakło w poprzednim iPadzie 11.

Data premiery tabletu iPad 12 nie jest na razie znana, ale urządzenie raczej nie pojawi się na dniach wraz ze smartfonem iPhone 17e, a dopiero później. Można zakładać, że nastąpi to wiosną. Co nie zmienia faktu, że w lutym czeka nas debiut jeszcze innych urządzeń.

Wiele wskazuje na to, że w lutym w ofercie Apple pojawią się wyczekiwane laptopy MacBook Pro z czipami M5 Pro oraz Max. Ostatnie przecieki wskazują na debiut w okolicy wydania macOS 26.3, a to oprogramowanie jest już blisko, gdyż wcześniej w tym tygodniu firma udostępniła testerom wersje RC.

Oczywiście najbliższe miesiące przyniosą nam także premiery innych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Sporo osób czeka na nowe Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 czy laptopy MacBook Air M5. Wszystkie te sprzęty powinniśmy zobaczyć w pierwszej połowie 2026 r.

źródło: Macwelt, Macotakara