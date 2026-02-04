iOS 26.3 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.3 RC i iPadOS 26.3 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 26.3 RC oraz iPadOS 26.3 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple przygotowało pewne nowe funkcje.

iOS 26.3 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło nowy build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym zgodnie z zapowiedziami. Wraz z iPadOS 26.3 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości i zmian nie brakuje.

Aktualizacja iOS 26.3 RC – co nowego / nowości i zmiany

iOS 26.3 RC to aktualizacja, która wprowadza pewne nowe funkcje. Apple w wyniku porozumienia z UE przygotowało narzędzia, które zapewniają lepsze wsparcie dla urządzeń firm trzecich. Są to:

Transfer na Androida – nowe narzędzie, które znacząco ułatwia proces przenoszenia danych z iPhone’ów na telefony z systemem Google. Działa to podobnie, jak w przypadku dwóch smartfonów Apple położonych obok siebie. W ten sposób można łatwo i szybko przetransferować zdjęcia, wiadomości, notatki, aplikacje, hasła czy numery telefonów.

Przekierowywanie powiadomień – tym razem nowa funkcja obejmuje smartwatche firm trzecich. Apple ułatwia wyświetlanie powiadomień z iPhone’ów na zegarkach innych niż jego własne urządzenia z watchOS.

Następnie mamy nową sekcję z pogodą w tapetach. Na uwagę zasługuje również test nowego typu aktualizacji, które odbywały się podczas programu pilotażowego tej wersji. To udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle, które pozwalają na dostarczanie poprawek z zakresu bezpieczeństwa dla różnych ważnych komponentów między zwykłymi uaktualnieniami oprogramowania. Firma testowała to rozwiązanie pierwszy raz już kilka lat temu.

Pomniejszych nowości jest więcej i obejmują różne obszary oprogramowania. Aktualizacja iOS 26.3 z pewnością zawiera także poprawki różnych błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami, które poznamy za kilka dni.

Kiedy iOS 26.3 i iPadOS 26.3 dla wszystkich użytkowników

Wydania RC aktualizacji iOS 26.3 oraz iPadOS 26.3 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Powinno to nastąpić najwcześniej w kolejny poniedziałek. Wtedy otrzymają oni nowe funkcje. Wraz z nowymi systemami dla iPhone’ów i iPadów pojawią się też uaktualnienia watchOS, tvOS, visionOS i macOS Tahoe oraz nowe oprogramowanie dla głośników HomePod. Wszystkie z numerkami 26.3.

Apple niedługo po udostępnieniu sfinalizowanych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 26.4 i iPadOS 26.4, które wprowadzą znacznie więcej nowości. Wśród nich będzie nowa Siri i inne.

