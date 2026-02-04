tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

iOS 26.3 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

iOS 26.3 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.3 RC i iPadOS 26.3 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów oraz iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 26.3 RC oraz iPadOS 26.3 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple przygotowało pewne nowe funkcje.

Dawid Długosz 37 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

iOS 26.3 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło nowy build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym zgodnie z zapowiedziami. Wraz z iPadOS 26.3 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości i zmian nie brakuje.

Aktualizacja iOS 26.3 RC – co nowego / nowości i zmiany

iOS 26.3 RC to aktualizacja, która wprowadza pewne nowe funkcje. Apple w wyniku porozumienia z UE przygotowało narzędzia, które zapewniają lepsze wsparcie dla urządzeń firm trzecich. Są to:

  • Transfer na Androida – nowe narzędzie, które znacząco ułatwia proces przenoszenia danych z iPhone’ów na telefony z systemem Google. Działa to podobnie, jak w przypadku dwóch smartfonów Apple położonych obok siebie. W ten sposób można łatwo i szybko przetransferować zdjęcia, wiadomości, notatki, aplikacje, hasła czy numery telefonów.
  • Przekierowywanie powiadomień – tym razem nowa funkcja obejmuje smartwatche firm trzecich. Apple ułatwia wyświetlanie powiadomień z iPhone’ów na zegarkach innych niż jego własne urządzenia z watchOS.

Następnie mamy nową sekcję z pogodą w tapetach. Na uwagę zasługuje również test nowego typu aktualizacji, które odbywały się podczas programu pilotażowego tej wersji. To udoskonalenia zabezpieczeń instalowane w tle, które pozwalają na dostarczanie poprawek z zakresu bezpieczeństwa dla różnych ważnych komponentów między zwykłymi uaktualnieniami oprogramowania. Firma testowała to rozwiązanie pierwszy raz już kilka lat temu.

iOS 26.3 RC do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?

Pomniejszych nowości jest więcej i obejmują różne obszary oprogramowania. Aktualizacja iOS 26.3 z pewnością zawiera także poprawki różnych błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami, które poznamy za kilka dni.

Kiedy iOS 26.3 i iPadOS 26.3 dla wszystkich użytkowników

Wydania RC aktualizacji iOS 26.3 oraz iPadOS 26.3 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Powinno to nastąpić najwcześniej w kolejny poniedziałek. Wtedy otrzymają oni nowe funkcje. Wraz z nowymi systemami dla iPhone’ów i iPadów pojawią się też uaktualnienia watchOS, tvOS, visionOS i macOS Tahoe oraz nowe oprogramowanie dla głośników HomePod. Wszystkie z numerkami 26.3.

Apple niedługo po udostępnieniu sfinalizowanych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 26.4 i iPadOS 26.4, które wprowadzą znacznie więcej nowości. Wśród nich będzie nowa Siri i inne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

5 trików i ukrytych funkcji z iPhone’a, które warto znać

źródło: opracowanie własne

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij