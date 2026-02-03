Aktualizacja iOS 16.7.14 i inne. Apple udostępnia łatki na starsze urządzenia

iOS 16.7.14 to nowa aktualizacja na starsze iPhone’y, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Producent usunął problemy, które zidentyfikowano w ostatnim czasie. Na iOS 16.7.14 nie koniec, bo Apple udostępniło także patche macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 oraz watchOS 9.6.4 na inne własne urządzenia.

iOS 16.7.14 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło po kilku dniach od wydania z numerkiem 26.2.1 oraz innych łatek. Producent zidentyfikował pewne problemy, które należało rozwiązać. Co nowego tu znajdziemy?

Aktualizacja iOS 16.7.14 na starsze smartfony iPhone

iOS 16.7.14 trafia na iPhone’y po tygodniu od udostępnienia łatki z numerkiem 16.7.13. Jak dobrze pamiętamy, poprzedni patch okazał się być psotliwy i firma musiała podjąć działania. Czym one się objawiały?

Poprzednia aktualizacja spowodowała problemy z łącznością z numerami alarmowymi w Australii. Użytkownicy iPhone’ów w tym kraju zostali pozbawieni takiej możliwości. Co ważne problem pojawił się już wcześniej, bo pierwsze raporty na ten temat zaczęły spływać od użytkowników już w grudniu. Firma najpierw udostępniła uaktualnienie dla ustawień operatorskich. Teraz wydano nową łatkę.

Aktualizacja iOS 16.7.14 dostępna jest dla użytkowników starszych iPhone’ów 8 oraz X. Można ją zainstalować po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Instalacja patcha wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia telefonu.

Podobna łatka została udostępniona na starsze iPady. Właściciele tabletów mogą pobierać aktualizację iPadOS z tym samym numerkiem. Na tym nie koniec, bo Apple udostępniło także patche na inne urządzenia.

Aktualizacje macOS 11.7.11 i watchOS 10.6.2 oraz 9.6.4 również dostępne

Apple przygotowało dla użytkowników starszych urządzeń także inne uaktualnienia. Są to macOS 11.7.11 dla użytkowników komputerów Mac. Natomiast użytkownicy maszyn pracujących pod kontrolą starszego systemu macOS Catalina mogą pobierać łatkę bezpieczeństwa oznaczoną numerkiem 2026-001.

W przypadku zegarków Apple Watch przygotowano patche watchOS 10.6.2, 9.6.4 oraz 6.3.1. Co nowego tu znajdziemy? Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że są to łatki serwisowe, które rozwiązują problemy z aktywacją oraz kompatybilnością iMessage i FaceTime. Firma deklaruje, że te funkcjonalności powinny działać prawidłowo po styczniu 2027 r.

Widzimy, że gigant z Cupertino nie zapomina o użytkownikach starszych urządzeń i choć nowe aktualizacje nie wprowadzają nowości, tak rozwiązują problemy oraz zapewniają dalsze prawidłowe działanie sprzętów sprzed lat.

W zeszłym tygodniu nowe aktualizacje trafiły nawet na telefon iPhone 5s, który ma ponad 12 lat, bo debiutował we wrześniu 2013 r. Mowa o łatce iOS 12.5.8.

