Kiedy MacBook Pro M5 Pro i Max? Nowe laptopy Apple z macOS 26.3

MacBook Pro M5 Pro i Max to nowe laptopy Apple, na które producent nadal każe czekać. Kiedy odbędzie się ich premiera? Nowe informacja wskazują na debiut w okolicy wydania aktualizacji macOS 26.3, co z pewnością ma sens. Laptopy MacBook Pro z czipami M5 Pro oraz Max to nie jedyne nowości Apple na luty 2026 r.

MacBook Pro M5 Pro i Max to nowe laptopy Apple, których premiera ciągle przed nami. Kiedy je zobaczymy? Przypuszczenia związane z końcówką stycznia okazały się nietrafione. Teraz w sieci pojawiły się nowe szczegóły. Tym razem związane z wydaniem aktualizacji macOS 26.3, którą zobaczmy wraz z iOS 26.3 dla iPhone’ów.

Laptopy MacBook Pro M5 Pro i Max z aktualizacją macOS 26.3

Nowe informacje uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Apple. Źródło twierdzi, że premiera notebooków MacBook Pro z czipami M5 Pro i Max jest blisko. Ma zbiec się w czasie z wydaniem uaktualnienia macOS 26.3, co ma nastąpić jeszcze w lutym. Obecnie oprogramowanie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Z pewnością ma to sens. Można się spodziewać, że Apple w aktualizacji macOS 26.3 doda wsparcie dla nowych urządzeń. Tak więc laptopy MacBook Pro M5 Pro i Max powinny trafić do oferty w naprawdę niedługim czasie. Dlaczego? Ponieważ jeszcze w lutym firma chce rozpocząć testy nowej Siri z iOS 26.4. Beta tego uaktualnienia pojawi się dopiero po sfinalizowaniu prac na poprzednim.

Data premiery iOS i macOS 26.3 nie jest na razie znana. Wszystko stanie się jasne, gdy Apple udostępni testerom wydania RC (Release Candidate). Po około tygodniu aktualizacje powinny zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników.

Nowy laptop Apple MacBook Pro M5 Max będzie potężny

Niedawno do sieci przedostały się informacje związane z wydajnością komputera MacBook Pro M5 Max i to urządzenie ma być naprawdę potężne. Ustanowi nowe rekordy z zakresu możliwości przetwarzania zadań w historii Apple.

Ponownie do sprzedaży trafią nowe laptopy w dwóch rozmiarach. Będą to komputery z wyświetlaczami o przekątnych 14 oraz 16 cali. Większych zmian w dizajnie się nie spodziewamy. Te mają pojawić się wraz z kolejną generacją notebooków, które otrzymają czip M6.

Nowe laptopy MacBook Pro M5 Pro i Max to nie jedyne nowości, które Apple szykuje na luty 2026 r. Za nami debiut nowego AirTaga 2. generacji, ale to dopiero początek. Wszak jeszcze w tym miesiącu spodziewamy się smartfona iPhone 17e czy nowego Apple TV. Na horyzoncie jest także głośnik HomePod Mini 2.

Luty może więc obfitować w sporo ciekawych premier, na które z pewnością warto czekać. W przygotowaniu są także nowe laptopy MacBook Air M5 czy iPady Air z układami M4. Na te urządzenia prawdopodobnie poczekamy do wiosny.

