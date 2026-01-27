iOS 26.3 beta 3 do pobrania. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów

iOS 26.3 beta 3 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Apple kontynuuje prace nad oprogramowaniem. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie? Nastąpi to w przyszłym miesiącu i iOS 26.3 beta 3 przybliża producenta do celu. Aktualizacja wprowadza trochę nowości.

iOS 26.3 beta 3 to kolejne wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce deweloperów po kilku dniach od drugiej wersji z pierwszej połowy stycznia. Publiczny program pilotażowy uruchomiono w zeszłym miesiącu. Wiele osób zastanawia się jednak nad jedną kwestią. Kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników?

iOS 26.3 beta 3 przybliża Apple do wydania sfinalizowanej aktualizacji

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. iOS 26.3 beta 3 trafia w ręce deweloperów, ale niedługo ten sam build dostaną również publiczni testerzy. Wśród nowości pojawiają się m.in. nowe narzędzia z zakresu transferu danych na urządzenia z Androidem czy lepsze wsparcie dla zegarków firm trzecich.

Apple będzie niedługo pomału finalizować prace nad nowym oprogramowaniem. Wszak publiczna premiera spodziewana jest w przyszłym miesiącu. Powinno to nastąpić w okolicy pierwszej połowy lutego. Wtedy zobaczymy nowe aktualizacje na pozostałe urządzenia. Kolejne nowości zobaczymy w wydaniu z 26.4. Firma udostępniła też łatki z numerkami 26.2.1 oraz 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 na starsze telefony.

źródło: opracowanie własne