Apple iOS 
iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8. Aktualizacje dla starszych iPhone’ów

iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 to nowe aktualizacje dla iPhone’ów, które udostępniło Apple. Nawet dla urządzeń mających już więcej niż 12 lat. Nowe uaktualnienia zawierają poprawki błędów i ich instalacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy?

Marcelina Poznańska

iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 to najnowsze uaktualnienia, które Apple udostępniło wraz z aktualizacją z numerkiem 26.2.1. Są to łatki dla urządzeń, które nie pracują pod kontrolą najnowszego oprogramowania. Co nowego tu znajdziemy i które iPhone’y otrzymały łatki?

Aktualizacje iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 na starsze iPhone’y

Apple ponownie udowodniło, że pamięta o użytkownikach również bardzo starych urządzeń. Aktualizacje iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 są już dostępne i można je pobierać na te smartfony z logo nadgryzionego jabłka, które nie pracują pod kontrolą najnowszego systemu z września.

Wykaz zmian i nowości jest bardzo krótki. Znajdziecie go poniżej.

Ta uaktualnienie zawiera ważne poprawki, aktualizacje zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Changelog udostępniony przez Apple nie zawiera więc zbyt wielu szczegółów. Producent w zakresie informacji związanych z zabezpieczeniami odsyła na własne strony. Tam jednak w opisie każdej łatki widnieje następujący zapis: „w tej aktualizacji nie opublikowano żadnych wpisów CVE”. Dlatego nie wiadomo, jakie dokładnie problemy rozwiązano w kontekście bezpieczeństwa.

Jak zainstalować iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8

Nie zmienia to faktu, że instalacja aktualizacji iOS 18.7.4, 16.7.13, 15.8.6 i 12.5.8 zalecana jest dla wszystkich użytkowników. Jak to zrobić? Na iPhonie należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacja o dostępności nowej łatki. Warto dodać, że instalacja wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia telefonu w celu wprowadzenia zmian.

Warto dodać, że nowe aktualizacje są dostępne nawet dla telefonów, które mają ponad 12 lat. Mowa o iOS 12.5.8, który mogą instalować właściciele modelu 5s. Przy okazji Apple udostępniło uaktualnienia iPadOS z tymi samymi numerkami, które również mogą być zainstalowane nawet na starych iPadach.

Oczywiście w nowych aktualizacjach nie ma nowych funkcji. Te są już zarezerwowane dla najnowszej wersji. W łatce z numerkiem 26.2.1 wprowadzono wsparcie dla nowego AirTaga, ale wkrótce pojawi się więcej nowych funkcji. Najpierw w aktualizacji 26.3, której premiera odbędzie się w lutym. Potem ruszą beta testy wydania z numerkiem 26.4, gdzie znajdzie się m.in. nowa Siri i wiele więcej.

źródło: Apple

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

