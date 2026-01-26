Nowa Siri w iOS 26.4 beta. Duże zmiany Apple szykuje dla iOS 27

Nowa Siri zostanie udostępniona już w iOS 26.4 beta, co ma nastąpić jeszcze w lutym. Wtedy nową asystentkę Apple będą mogli wypróbować wszyscy chętni użytkownicy iPhone’ów. To nie koniec nowości planowanych dla Siri. Apple wraz z aktualizacją iOS 27 chce rozbudować jej możliwości w jeszcze większym stopniu.

Nowa Siri jest zapowiadana przez Apple od dłuższego czasu. Odświeżona asystentka głosowa będzie częścią uaktualnienia iOS 26.4 beta, które firma udostępni do testów w lutym. Na więcej zmian poczekamy trochę dłużej. Te planowane są z myślą o iOS 27. To duża aktualizacja oprogramowania, której zapowiedź odbędzie się za kilka miesięcy i mająca wprowadzić wiele nowości.

Aktualizacja iOS 26.4 beta dla iPhone’ów z nową Siri

Nowe szczegóły na temat planów Apple uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Nowa Siri będzie częścią oprogramowania iOS 26.4 beta, czyli poglądowej wersji większej aktualizacji dla iPhone’ów, której spodziewamy się dopiero wiosną.

Jednak wersja beta iOS 26.4 zostanie udostępniona do testów jeszcze w lutym. Tak więc deweloperzy oraz członkowie publicznego programu pilotażowego będą mogli wypróbować nową Siri na kilka tygodni przed jej publiczną premierą. Spodziewajmy się, że testowe wydanie uaktualnienia pojawi się niedługo po wydaniu z numerkiem 26.3, którego również spodziewamy się w przyszłym miesiącu.

Gurman twierdzi, że nowa wersja asystentki zostanie ogłoszona w drugiej połowie lutego. Natomiast premiera dla wszystkich użytkowników planowana jest na koniec marca lub kwiecień 2026 r. Jej pełne możliwości będą dostępne tylko na urządzeniach ze wsparciem dla Apple Intelligence, a więc w przypadku telefonów będą to modele iPhone 15 Pro i nowsze.

Siri będzie jeszcze lepsza wraz z aktualizacją iOS 27

Apple planuje wprowadzać nowości związane z Siri etapami. Najpierw czeka nas trochę zmian już wraz z aktualizacją z numerkiem 26.4. Jednak większe zostaną wprowadzone później. Nastąpi to wraz z premierą iOS 27, czyli dużego uaktualnienia dla iPhone’ów, które w ręce wszystkich użytkowników trafi we wrześniu.

Sama zapowiedź iOS 27 odbędzie się w czerwcu na konferencji WWDC26. Zaraz po tym deweloperzy dostaną pierwszą wersję beta. Publiczny program pilotażowy ruszy pewnie dopiero kilka tygodni później. Najpewniej w lipcu.

Wiemy, że Apple chce przetransformować własną asystentkę w pełnoprawnego chatbota, który będzie w stanie lepiej rywalizować z ChatGPT. Będzie to możliwe m.in. dzięki nawiązaniu dużej współpracy z Google oraz wykorzystaniu zaawansowanych modeli Gemini. Ponadto w planach jest głębsza integracja AI w poszczególnych aplikacjach firmy. Na efekty tych prac będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Gurman uważa, że nowa Siri z iOS 27 będzie w stanie stanąć w szranki z Gemini 3. Oczekiwanie są więc duże.

źródło: Macrumors