Aktualizacja iOS 26.2.1 już jest. Co nowego dla iPhone'ów?
Apple iOS 
Aktualizacja iOS 26.2.1 już jest. Co nowego dla iPhone’ów?

iOS 26.2.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która udostępniło Apple. Wraz z watchOS 26.2.1 dla smartwatchy. Co nowego tu znajdziemy? Dodano wsparcie dla nowego AirTaga. Aktualizacja iOS 26.2.1 to uaktualnienie oprogramowania, gdzie znajdują się też poprawki błędów.

Dawid Długosz 33 odsłon 0 komentarzy , , , ,

iOS 26.2.1 to nowa aktualizacja, która trafia na smartfony iPhone zgodnie z zapowiedziami. Jest to pomniejsze uaktualnienie po nieco większym wydaniu oprogramowania z numerkiem 26.2 z grudnia (gdy wydano także wersję 18.7.3), gdzie nowości było całkiem sporo. Co nowego wprowadza dzisiejsza łatka?

Co nowego z aktualizacją iOS 26.2.1 dla iPhone’ów

Nowe uaktualnienie Apple dodaje wsparcie dla nowego lokalizatora AirTag oraz poprawki błędów. Oficjalny wykaz zmian aktualizacji iOS 26.2.1 jest krótki i widać go niżej.

To uaktualnienie wprowadza wsparcie dla AirTaga (2. generacji) oraz poprawki błędów.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Więcej informacji o poprawkach z zakresu bezpieczeństwa Apple udostępni na własnych stronach. Wtedy dowiemy się, jakie dokładnie luki załatano oraz które z nich stanowią największe zagrożenie. Z tego powodu aktualizacja iOS 26.2.1 nie powinna być ignorowana przez żadnych użytkowników iPhone’ów.

Jak zainstalować iOS 26.2.1 na smartfonie iPhone

Instalacja łatki iOS 26.2.1 jest bardzo prosta i najlepiej nie odwlekać tego w czasie. W tym celu należy udać się na iPhonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili w nowym oknie pojawi się informacja o nowej wersji oprogramowania, którą należy pobrać oraz zainstalować. Warto mieć na uwadze, że ukończenie procesu wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia telefonu.

Apple przy okazji udostępniło także patche na inne urządzenia. Są to iPadOS 26.2.1 czy watchOS 26.2.1. To ostatnie dodaje wsparcie dla precyzyjnego lokalizowania AirTaga na zegarkach (series 9, Ultra 2 i nowszych). Wszystkie nowe aktualizacje są już dostępne i z ich instalacja również nie warto się wstrzymywać. Wszak wprowadzają też poprawki dla zidentyfikowanych błędów.

Aktualizacja iOS 26.2.1 już jest. Co nowego dla iPhone'ów?

Pamiętajmy, że nowe funkcje są w drodze i te zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją z numerkiem 26.3. Ta obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Spodziewamy się, że będzie ona gotowa dla wszystkich użytkowników w lutym.

Potem przyjdzie czas na beta testy kolejnego wydania z numerkiem 26.4 i tu nowości będzie więcej. Wśród nich jest nowa Siri czy emoji, a to dopiero początek. W zasadzie będzie to największa aktualizacja uzupełniająca przed dużym uaktualnieniem systemu z numerem 27, którego zapowiedź odbędzie się w czerwcu. Natomiast premiera dla wszystkich użytkowników powinna odbyć się we wrześniu.

źródło: Apple

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

