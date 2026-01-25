Smartfon iPhone 17e. 5 nowości, które szykuje Apple

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego debiut jest blisko. Kiedy odbędzie się premiera i jakie nowości wprowadzi ten telefon? Wybraliśmy najciekawsze zmiany i udoskonalenia, które dostanie to urządzenie. Przy okazji spodziewamy się, że Apple będzie chciało utrzymać ceny modelu iPhone 17e na dotychczasowym poziomie.

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Prawdopodobnie jeszcze w lutym. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi ten telefon? Wybraliśmy najciekawsze z nich. Zobaczmy, co przygotowuje producent.

Ekran z dynamiczną wyspą zamiast notcha

Smartfon iPhone 17e powinien dopełnić przejście Apple na ekrany z dynamiczną wyspą. Notch całkowicie zniknie z telefonów z iOS po blisko dziewięciu latach.

Prawdopodobnie telefon otrzyma ten sam wyświetlacz (lub bardzo podobny), który jest w podstawowym modelu 16. To oznacza, że będzie to 6,1-calowy ekran Retina z dynamiczną wyspą. Zabraknie jednak wsparcia dla funkcji ProMotion, a więc odświeżanie obrazu pozostanie na dotychczasowym poziomie 60 Hz.

Smartfon iPhone 17e z procesorem Apple A19

Pod obudową telefonu iPhone 17e znajdzie się autorski procesor Apple A19, czyli ten sam SoC, który jest w podstawowym modelu 17, a więc nie Pro z GPU mającym więcej rdzeni.

A19 to naprawdę mocny procesor i w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do funkcji z pakietu Apple Intelligence. W przypadku miejsca na dane do wyboru powinny być dostępne opcje 128, 256 i 512 GB.

Szybsze ładowanie bezprzewodowe i MagSafe

Jedną z najważniejszych nowości w telefonie powinno być dodanie wsparcia dla MagSafe, którego brak w modelu 16e był jedną z największych bolączek. W ten sposób nie tylko zostanie zapewniona obsługa akcesoriów magnetycznych, ale coś jeszcze. Co to takiego?

Powinno pojawić się wsparcie dla szybszego ładowania bezprzewodowego i pewnie będzie to 20 lub 25 W. Różnica względem 7,5 W z poprzednika będzie więc odczuwalna.

iPhone 17e z nową kamerą Center Stage 18 MP

Główny aparat fotograficzny telefonu pewnie nie ulegnie większym zmianom. Spodziewamy się, że iPhone 17e nadal będzie miał jeden obiektyw połączony z 48-megapikselowym sensorem. Inaczej ma być w przypadku przedniej kamery.

Apple powinno w nowym smartfonie zaimplementować nową kamerę 18 MP Center Stage, która była jedną z najważniejszych nowości serii 17. To pozwoli użytkownikom robić zdecydowanie lepsze selfie.

Nowy modem 5G C1X i czip Apple N1

Pod obudową smartfona powinien pojawić się także autorski czip N1 do obsługi łączności bezprzewodowej Bluetooth oraz Wi-Fi. Co z modemem 5G?

Kwestia modemu 5G pozostaje niepewna. Pewne źródła wskazują na nowy C1X, który umieszczono także w iPhonie Air. Inne sugerują, że Apple pozostanie przy dotychczasowym C1 z poprzednika.

