Smartfon iPhone 17e. 5 nowości, które szykuje Apple
Apple iOS 
Smartfon iPhone 17e. 5 nowości, które szykuje Apple

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego debiut jest blisko. Kiedy odbędzie się premiera i jakie nowości wprowadzi ten telefon? Wybraliśmy najciekawsze zmiany i udoskonalenia, które dostanie to urządzenie. Przy okazji spodziewamy się, że Apple będzie chciało utrzymać ceny modelu iPhone 17e na dotychczasowym poziomie.

Marcelina Poznańska

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Prawdopodobnie jeszcze w lutym. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi ten telefon? Wybraliśmy najciekawsze z nich. Zobaczmy, co przygotowuje producent.

Ekran z dynamiczną wyspą zamiast notcha

Smartfon iPhone 17e powinien dopełnić przejście Apple na ekrany z dynamiczną wyspą. Notch całkowicie zniknie z telefonów z iOS po blisko dziewięciu latach.

Prawdopodobnie telefon otrzyma ten sam wyświetlacz (lub bardzo podobny), który jest w podstawowym modelu 16. To oznacza, że będzie to 6,1-calowy ekran Retina z dynamiczną wyspą. Zabraknie jednak wsparcia dla funkcji ProMotion, a więc odświeżanie obrazu pozostanie na dotychczasowym poziomie 60 Hz.

Smartfon iPhone 17e z procesorem Apple A19

Pod obudową telefonu iPhone 17e znajdzie się autorski procesor Apple A19, czyli ten sam SoC, który jest w podstawowym modelu 17, a więc nie Pro z GPU mającym więcej rdzeni.

A19 to naprawdę mocny procesor i w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do funkcji z pakietu Apple Intelligence. W przypadku miejsca na dane do wyboru powinny być dostępne opcje 128, 256 i 512 GB.

Szybsze ładowanie bezprzewodowe i MagSafe

Jedną z najważniejszych nowości w telefonie powinno być dodanie wsparcia dla MagSafe, którego brak w modelu 16e był jedną z największych bolączek. W ten sposób nie tylko zostanie zapewniona obsługa akcesoriów magnetycznych, ale coś jeszcze. Co to takiego?

Powinno pojawić się wsparcie dla szybszego ładowania bezprzewodowego i pewnie będzie to 20 lub 25 W. Różnica względem 7,5 W z poprzednika będzie więc odczuwalna.

iPhone 17e z nową kamerą Center Stage 18 MP

Główny aparat fotograficzny telefonu pewnie nie ulegnie większym zmianom. Spodziewamy się, że iPhone 17e nadal będzie miał jeden obiektyw połączony z 48-megapikselowym sensorem. Inaczej ma być w przypadku przedniej kamery.

Apple powinno w nowym smartfonie zaimplementować nową kamerę 18 MP Center Stage, która była jedną z najważniejszych nowości serii 17. To pozwoli użytkownikom robić zdecydowanie lepsze selfie.

Nowy modem 5G C1X i czip Apple N1

Pod obudową smartfona powinien pojawić się także autorski czip N1 do obsługi łączności bezprzewodowej Bluetooth oraz Wi-Fi. Co z modemem 5G?

Kwestia modemu 5G pozostaje niepewna. Pewne źródła wskazują na nowy C1X, który umieszczono także w iPhonie Air. Inne sugerują, że Apple pozostanie przy dotychczasowym C1 z poprzednika.

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

