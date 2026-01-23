Apple iPhone 18 Pro z mniejszą dynamiczną wyspą. Jak to ma wyglądać?

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które pojawią się za kilka miesięcy. Wiemy, że dynamiczna wyspa stanie się mniejsza, ale jak to ma wyglądać? Do sieci przedostała się grafika, która ujawnia nam zmiany planowane przez Apple. Telefony iPhone 18 Pro rzeczywiście dostaną mniejsze wcięcia w ekranach.

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które z tyłu obudowy nie dostaną większych zmian. Inaczej będzie z przodu, gdzie znajduje się ekran z dynamiczną wyspą. Ten element stanie się mniejszy. Rodzi się jednak pytanie: jak to ma wyglądać? W sieci pojawiały się ostatnio różne spekulacje na ten temat, ale wygląda na to, że zagadka została rozwiązana.

Mniejsza dynamiczna wyspa w Apple iPhone 18 Pro i Max

Dynamiczna wyspa z telefonów iPhone 18 Pro i Max ma zostać zmniejszona. Sama jej pozycja nie ulegnie większym zmianom i nadal ma znajdować się w górnej części ekranu na środku. Natomiast rozmiar ulegnie znaczącej redukcji. Trąbka tajemnicy na ten temat uchylił leaker Ice Universe.

Leaker udostępnił grafikę, która obrazuje zmiany opracowane przez Apple. Źródło twierdzi, że dynamiczna wyspa w modelach iPhone 18 Pro jest około 35 proc. mniejsza względem dotychczasowej. Jej długość została zredukowana z 20,76 mm do 13,49 mm. Różnica będzie więc widoczna gołym okiem.

źródło: X/Ice Universe

Jest to o tyle ważne, że jeszcze niedawno pojawiały się przecieki, jakoby Apple całkowicie miało pozbyć się tego elementu. Wszystkie czujniki odpowiedzialne za obsługę Face ID miałyby znaleźć się pod ekranem i pozostałoby jedynie okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Spekulowano nawet, że zostanie ona przesunięta do jednego z narożników. Tak się nie stanie.

Nie wszystkie elementy Face ID z iPhone 18 Pro znajdą się pod ekranem

Dlaczego dynamiczna wyspa nie zniknie całkowicie? Jest to związane z funkcją Face ID. Apple od lat stara się schować poszczególne elementy pod ekranem, ale ostatnie przecieki wskazują na to, że w przypadku smartfonów iPhone 18 Pro udało się uzyskać tylko częściowy efekt.

Zmiana obejmuje reflektor podczerwieni, który rzeczywiście znajdzie się pod wyświetlaczem. Jednak nie dotyczy to projektora punktowego z kamerą na podczerwień. Te elementy nadal będą na dynamicznej wyspie. Jednak pozbycie się jednego z nich sprawiło, że można ją było w końcu znacząco zmniejszyć.

Analityk Ross Young, który dostarcza nam często sprawdzone plotki z obozu Apple, twierdzi, że takie rozwiązanie zadebiutuje w smartfonach iPhone 18 Pro oraz Max i pozostanie w kolejnym roku, a więc zobaczymy je także w modelach 19 Pro. Kolejna zmiana może nadejść później.

Premiera nowych telefonów Apple ma odbyć się we wrześniu 2026 r. Do tego czasu smartfony będą obiektem jeszcze wiele przecieków. Jeśli już żegnaliście dynamiczną wyspę, to niepotrzebnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors